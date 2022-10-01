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房仲業「快樂媒人婆」謝曜駿 加盟中信房屋彰化仁愛店

▲房仲業「快樂媒人婆」謝曜駿自立門戶，加盟中信房屋成立彰化仁愛店今日開幕。（圖／業者提供）
▲房仲業「快樂媒人婆」謝曜駿自立門戶，加盟中信房屋成立彰化仁愛店今日開幕。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

2022-10-01 20:48:33

15年前，仍是社會新鮮人的謝曜駿，看好房仲業是未來夯產業，毅然放棄「金飯碗」小學教師資格，一腳踏入房仲產業。深耕15年有成，如今他集店東、店長、經紀人於一身，加盟中信房屋成立彰化仁愛店今日開幕，成為彰化地區房仲產業生力軍！謝曜駿形容房仲是快樂媒人婆，只要誠心替買賣雙方設想，即能創造三贏。

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謝曜駿曾有機會成為育人的教師，是胞兄一席話改變了他。謝曜駿說，15年前，他已取得小學教師資格，正等待分發。胞兄彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰高瞻遠矚，看好台灣隨著經濟發展及未來少子化趨勢，大家有錢首先想到的就是買房置產，房仲產業會是未來的夯產業，胞兄建議他往房仲產業發展更有前景。

謝榮聰與謝曜駿兄弟感情好，又先弟弟在社會打拼。謝榮聰認為，年輕人就該出去闖一闖，就算碰得一鼻子灰，也能從挫折中學得越挫越勇的堅毅勇氣。胞兄的一席話，為謝曜駿教師之路踩了煞車，他毅然放棄形同金飯碗的小學教師職務，一腳踏入房仲產業。

▲房仲業「快樂媒人婆」謝曜駿 加盟中信房屋成立彰化仁愛店，團隊陣容強。（圖／業者提供）
▲房仲業「快樂媒人婆」謝曜駿 加盟中信房屋成立彰化仁愛店，團隊陣容強。（圖／業者提供）
初始，謝曜駿加入太平洋房屋，因傑出的績效表現，28個月即被擢升為店長，在太平洋房屋歷練6年多後，因緣際會，轉戰中信房屋彰化金馬店，再歷練8年多，於101日正式加盟中信房屋彰化仁愛店。深耕房仲業15年，服務過的案件無數，效益有口皆碑。如今謝曜駿集店東、店長、經紀人於一身，一條龍式的服務，將可讓物件委託者及買家雙方更加安心、放心。

房仲品牌林立，競爭激烈，要如何在這個戰場中突圍？謝曜駿說，房仲可說是快樂媒人婆，有他們居中服務，並公平地為買賣雙方立場設想，想買房子的可以買到理想房子，想賣房子的也可以賣到好價錢，自然能創造出三贏結果。15年來，他深耕房仲業深深領悟「勤勞」、「誠信」、「專業」、「好口碑」「高信任度」、「高滿意度」，絕對是房仲從業者致勝六大法則，缺一不可。

謝曜駿說，只要堅守六大法則，長期下來，累積的「買賣雙方口袋名單」會越來越多，之前的買方也可能變成賣方，相同的，賣方也可能成為買方，當此時刻，他們首先想到的自然會是當初協助買賣成交的房仲人員，如此善的循環，將累積成為個人特質及好口碑，也會是房仲業界快樂媒人婆。


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