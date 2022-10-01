房仲業「快樂媒人婆」謝曜駿 加盟中信房屋彰化仁愛店

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謝榮聰與謝曜駿兄弟感情好，又先弟弟在社會打拼。謝榮聰認為，年輕人就該出去闖一闖，就算碰得一鼻子灰，也能從挫折中學得越挫越勇的堅毅勇氣。胞兄的一席話，為謝曜駿教師之路踩了煞車，他毅然放棄形同金飯碗的小學教師職務，一腳踏入房仲產業。
初始，謝曜駿加入太平洋房屋，因傑出的績效表現，2年8個月即被擢升為店長，在太平洋房屋歷練6年多後，因緣際會，轉戰中信房屋彰化金馬店，再歷練8年多，於10月1日正式加盟中信房屋彰化仁愛店。深耕房仲業15年，服務過的案件無數，效益有口皆碑。如今謝曜駿集店東、店長、經紀人於一身，一條龍式的服務，將可讓物件委託者及買家雙方更加安心、放心。
房仲品牌林立，競爭激烈，要如何在這個戰場中突圍？謝曜駿說，房仲可說是快樂媒人婆，有他們居中服務，並公平地為買賣雙方立場設想，想買房子的可以買到理想房子，想賣房子的也可以賣到好價錢，自然能創造出三贏結果。15年來，他深耕房仲業深深領悟「勤勞」、「誠信」、「專業」、「好口碑」「高信任度」、「高滿意度」，絕對是房仲從業者致勝六大法則，缺一不可。
謝曜駿說，只要堅守六大法則，長期下來，累積的「買賣雙方口袋名單」會越來越多，之前的買方也可能變成賣方，相同的，賣方也可能成為買方，當此時刻，他們首先想到的自然會是當初協助買賣成交的房仲人員，如此善的循環，將累積成為個人特質及好口碑，也會是房仲業界快樂媒人婆。