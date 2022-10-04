王世堅出演南韓電影《政客誠實中2》？觀眾反應曝光

南韓喜劇片《政客誠實中2》故事敘述獲得華麗的回歸政界機會的前國會議員朱尚淑（羅美蘭 飾），和他的祕書朴熙哲（金武烈 飾）都意外變得不能說謊，成為「誠實的嘴皮子」搭檔，讓情況變得更加混亂，一發不可收拾。有觀眾觀影後表示，電影中質詢羅美蘭的江原道議員，站在質詢台上犀利質詢首長的神態和動作，相當神似王世堅議員，成了電影的有趣焦點。
人氣團體「Highlight」隊長尹斗俊在《政客誠實中2》首次挑戰惡角，飾演建設公司代表「姜延俊」，展現完全不同於過去的「正直青年」形象。張宥貞導演十分讚賞他的表現，表示：「實際見到尹斗俊時，覺得他很善良，每當結束拍攝後，他總會問說自己的表現還好嗎。這是他首度挑戰惡角，對於這個角色充滿熱情。」
對於首度和尹斗俊合作的感想，羅美蘭表示：「尹斗俊超令人放心，很適合扮演年輕企業家『姜延俊』這個角色！尹斗俊對於自己的角色十分盡責，就如導演所說的，他從自己內心引出壞角色的一面，完美展現年輕富有、無所畏懼的模樣。」羅美蘭還流露私心幽默說：「很可惜無法跟斗俊多拍幾場戲，武烈已經差不多了，要有年輕的血，才能吸引更多女性觀眾來看這部作品啊！」
金武烈藉由《政客誠實中》裡的國會議員祕書市長角色，展現逗趣幽默的一面，這次他在續作《政客誠實中2》中，則意外和羅美蘭陷入只能說實話的窘境，金武烈表示：「我會再參演《政客誠實中2》的理由之一，就是能再和羅美蘭前輩合作，真的很開心能參演續作，羅美蘭前輩的喜劇演技真的是名不虛傳，獨一無二！想再藉這個場合對羅美蘭前輩說聲謝謝！」《政客誠實中2》10月7日在台上映。