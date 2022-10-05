起家雞聯名《傳說對決》！消費秀遊戲畫面送「免費餐點」
《Garena 傳說對決》歡慶六週年活動開跑！將於10月開啟一系列品牌合作，首波攜手韓式炸雞品牌「起家雞」推出聯名活動，官方將遊戲角色「菲尼克」及「筱清」分別包裝為「外送員」和「美食網紅」，即日起在起家雞門市店內及起家雞外送網站訂購「傳說加加送」套餐組合就送聯名虛寶卡，就有機會獲得「菲尼克」與「筱清」和其他人氣英雄遊戲內造型，內用及外帶消費再送限量主題鑰匙圈，玩家們絕不能錯過。
《Garena 傳說對決》於今年六週年慶推出妄之都「S-Dreamer」系列造型，英雄們將在全新的世界中化身不同職業追逐夢想。其中，英雄「菲尼克」及「筱清」分別成為美食外送員及美食網紅，要為玩家們發掘最美味的餐點，因此《傳說對決》在六週年慶期間特別邀請「起家雞」一同推出聯名活動，由「菲尼克」及「筱清」與起家雞吉祥物「起多力」合體出擊，限時推出聯名外帶盒。
除了主題外帶盒外，聯名優惠活動還有更多好康，即日起至今年10月31日止，購買起家雞「傳說加加送」套餐組合就送聯名虛寶卡，有機會獲得永久英雄造型及豐富遊戲內獎勵，內用及外帶購買此套餐組合還可再加贈限量鑰匙圈，在店內消費只要出示傳說對決遊戲內畫面，就可以免費獲得配餐兌換券乙張，更多獎勵內容及餐點資訊請鎖定《Garena傳說對決》官方粉絲專頁及起家雞官方網站。