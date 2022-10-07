特企／百萬訂閱粉絲團「好想去喔」 是如何深獲人心？
來趟旅行及享受美食已是現代生活不可或缺的一部份，台灣人熱愛追求體驗新的旅遊景點、美食打卡點，因此現在網路上有許多美食旅行相關的粉絲團及部落客。擁有百萬追蹤數的粉絲專頁「好想去喔」，在眾多粉絲專頁中嶄露頭角，集結美食、美景、旅遊景點以及活動訊息為一身，已是眾多年輕人心中的標竿，想要搶到第一手消息，只要來這裡搜尋都找得到，也不禁令人尋問，「好想去喔」是如何一步步吸引粉絲，達到百萬追蹤數？
創辦人Susan表示，當時創立這個品牌，是在她大學時期，喜歡旅行及美食的她，會習慣將感受到的以及看到的，用一張張照片記錄下來，並將這些照片分享在這個平台，也讓讀者知道，其實旅行有很多種模式，而她本身很喜歡少女系的美照，因此照片拍好後，一定要嚴選再修飾，才能呈現給粉絲，這是她的堅持，同時為這品牌奠定了風格。也因為很年輕就創立「好想去喔」品牌，所以相當了解年輕人的胃口，她對照片質感堅持，未達標準絕不上架，也因此平台一天上架約5篇文章跟照片，就是要讓粉絲得到高品質的享受。
「好想去喔」的幕後推手柏讚科技總經理蔡信宏，對於社群未來及風向相當敏感，從2014年就開始經營臉書各類型粉絲團，也在近幾年朝向Instagram、TikTok以及YouTube 發展，當然團隊也根據不同平台找出不同受眾，深入了解各個平台使用者的喜好及年齡層，再找尋不同主題在各平台上架，打中各受眾的胃口，當然細心的讀者會發現，各平台上的主題不重複，呈現豐富及多樣性的主題，已是「好想去喔」深受歡迎的原因之一。
許多觀光景點、飯店、餐飲業者等已改掉舊有廣告模式，採取線上發展，不同於以往請電視台採訪的廣告曝光或是請知名藝人代言，現在許多觀光業都會找尋部落客或是專門介紹旅行美食的粉絲團來配合，「好想去喔」也是許多位業者的熱門口袋名單，業者運用這樣新型的合作方式來抓住年輕人的心，堅持實地體驗、拍照以及撰寫感想文，成功讓多家業者知名度大增，幫助這些在地商家提高60%以上的人流，也讓粉絲透過社群媒體的照片分享不斷將景點發酵，每年都能夠持續帶來客流量成長。讓景點成為最流行的題材或最新景點等第一手消息，創立三贏局面。