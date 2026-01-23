洋基隊媒體《Yanks Go Yard》近日撰文表示，多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）球迷長期以來嘲笑紐約洋基隊在2023年錯失山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）是「低價搶人失敗（low-balling）」，然而隨著巨砲塔克（Kyle Tucker）最新的合約內幕曝光，這份嘲諷現在看來格外諷刺。《Yanks Go Yard》因此轟擊藍鳥球迷「虛偽」，指出藍鳥隊在塔克爭奪戰中犯下的錯誤，簡直是洋基當年山本事件的鏡像翻版。
歷史重演 為了「隊內一哥」的薪資地位而止步
根據《紐約郵報》（The New York Post）記者Joel Sherman的爆料，藍鳥隊曾向塔克開出10年3.5億美元的巨額合約，但最終拒絕進一步加價，原因竟然是為了守住「薪資天花板」。藍鳥隊不願讓塔克的平均年薪（AAV）超過小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的3570萬美元，因此將報價封頂在3500萬美元。
這與當年洋基隊的操作驚人地相似。2023年洋基對山本由伸的報價止步於3億美元，正是因為不希望山本的合約總額超過陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）的3.24億美元。
道奇隊再次成為「巨星收割機」
諷刺的是，這兩位巨星最終都選擇了洛杉磯道奇隊。當年山本由伸以12年3.25億美元加盟道奇，如今塔克也選擇披上藍白戰袍。報導指出，當初藍鳥球迷對洋基「因小失大」極盡嘲諷之能事，但面對自家球團為了維持小葛雷諾的領薪地位而錯失塔克，這群球迷現在卻集體噤聲。
媒體評論：別再幻想與道奇隊平起平坐
洋基隊媒在文中直言，藍鳥球迷常產生一種「我們與道奇是同等級豪門」的錯覺，並將洋基歸類為次等球隊，但現實是殘酷的。
儘管藍鳥隊在休賽季表現亮眼，但其消費層級仍遠靠近洋基，與道奇隊那種「無人能敵」的灑錢高度完全不在同個量級。報導預言，若2026年世界大賽上演藍鳥對決道奇的戲碼，並由塔克擊出再見安打，那將是對藍鳥球迷虛偽言論最完美的「回力鏢」反擊。
洋基媒體最後呼籲藍鳥球迷，從現在起應正式停止對洋基錯失山本由伸的任何爛笑話，因為他們剛用同樣的方式「搞砸」了自己的補強機會。
消息來源：Yanks Go Yard
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《紐約郵報》（The New York Post）記者Joel Sherman的爆料，藍鳥隊曾向塔克開出10年3.5億美元的巨額合約，但最終拒絕進一步加價，原因竟然是為了守住「薪資天花板」。藍鳥隊不願讓塔克的平均年薪（AAV）超過小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的3570萬美元，因此將報價封頂在3500萬美元。
這與當年洋基隊的操作驚人地相似。2023年洋基對山本由伸的報價止步於3億美元，正是因為不希望山本的合約總額超過陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）的3.24億美元。
諷刺的是，這兩位巨星最終都選擇了洛杉磯道奇隊。當年山本由伸以12年3.25億美元加盟道奇，如今塔克也選擇披上藍白戰袍。報導指出，當初藍鳥球迷對洋基「因小失大」極盡嘲諷之能事，但面對自家球團為了維持小葛雷諾的領薪地位而錯失塔克，這群球迷現在卻集體噤聲。
媒體評論：別再幻想與道奇隊平起平坐
洋基隊媒在文中直言，藍鳥球迷常產生一種「我們與道奇是同等級豪門」的錯覺，並將洋基歸類為次等球隊，但現實是殘酷的。
儘管藍鳥隊在休賽季表現亮眼，但其消費層級仍遠靠近洋基，與道奇隊那種「無人能敵」的灑錢高度完全不在同個量級。報導預言，若2026年世界大賽上演藍鳥對決道奇的戲碼，並由塔克擊出再見安打，那將是對藍鳥球迷虛偽言論最完美的「回力鏢」反擊。
洋基媒體最後呼籲藍鳥球迷，從現在起應正式停止對洋基錯失山本由伸的任何爛笑話，因為他們剛用同樣的方式「搞砸」了自己的補強機會。