MLB旅美好手鄭宗哲昨日傳出新東家大都會允許讓其參加經典賽，但今（22）日大都會簽下資深右投賈西亞（Luis Garcia），為了清出40人名單，選擇將鄭宗哲DFA，這已經是他休賽季第三次遭到DFA。依大聯盟規定，鄭宗哲將進入7天讓渡期，期間若有其他球隊提出交易申請，即可再度轉隊。鄭宗哲上季在老東家匹茲堡海盜登上大聯盟，總計出賽3場、7打數被三振3次無安打，多數時間都待在3A，休賽季海盜參與三方交易，為了清出40人名單將鄭宗哲DFA，後續轉戰光芒，但僅2天就遭遇相同狀況，改由大都會接手。目前人在高雄左營國訓中心參與中華隊第一階段集訓的鄭宗哲，昨日才傳出大都會願意放行讓他留在台灣參與經典賽集訓，但僅經過一晚，由於大都會簽下資深右投賈西亞，選擇將鄭宗哲移出40人名單，這已經是他休賽季第3度被DFA。《MLBTraderumor》提到，大都會才剛從讓渡程序取得一位球員，又很快將其移出40人名單，此番操作在大聯盟相當常見，原因是透過一系列手續，讓該球員後續仍可以在不佔用40人名單情況下，留在球隊小聯盟系統之中，鄭宗哲2度轉隊，也證明其在大聯盟各球團之間，仍有一定程度的價值。鄭宗哲未來將進入7天讓渡期，期間若有其他球隊提出交易申請就能轉隊，若最終無球隊接手，大都會就可以將其轉成小聯盟約，由於這是鄭宗哲生涯第2度遭到「Outright」（完全轉讓下放／直接釋出），按照規定他可以因拒絕下放小聯盟而跳脫合約，成為自由球員另尋他處。