為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，日前旅美好手鄭宗哲獲得紐約大都會青睞，從讓渡名單挑走，且仍在40人名單內。中職會長蔡其昌今（21）日表示，已經與大都會隊取得聯繫，也同意鄭宗哲持續在中華隊集訓，直到春訓在返美。蔡其昌表示，「（鄭）宗哲沒有問題，我跟他經紀人都談過了，他們也跟大都會隊聯絡了。大都會回應就按照（鄭）宗哲原先的計畫，所以春訓才會回去美國。這段時間都會待在國家隊，跟大家一起集訓。」至於其他旅外球員部分，蔡其昌表示沒有特別的更新，「我們會一個一個去做詢問跟確定，如果有消息就跟大家宣布。但目前至少沒有什麼壞消息，這一點我是可以跟大家確定。」蔡其昌說，現階段旅外都是保持聯絡，並沒有臨時傳出不能參賽或是增加新的限制的狀況，「目前就按照原先的計劃進行，都還算穩定，（鄭）宗哲的變數也解決了，所以大致都還好。」現正隨經典賽中華隊第一階段集訓的鄭宗哲，近期旅美生涯充滿挑戰。先是被效力多年的匹茲堡海盜隊移出40人名單，隨後被坦帕灣光芒隊選走，卻又因光芒隊補強左投沃德夏克（Ken Waldichuk）而再次成為名單犧牲品。然而，大都會隊看準其潛力果斷出手，在40人名單尚有空位的情況下將鄭宗哲納入麾下。