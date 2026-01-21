我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，中華隊總教練曾豪駒今（21）日受訪時，談到「怪力男」李灝宇與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的定位，曾總指出，會依照選手最熟悉的定位去安排，「有安定感之後，自然就安心去發揮自己的能力。」22歲旅美重砲李灝宇今日被大聯盟官網列入「農場10大三壘手新秀」第3名，且看好其有潛力在大聯盟有不錯的長打產出，此外，李灝宇還有不俗的跑壘速度，加上能守中線二壘以及角落三壘，官網期待李灝宇能突破重圍，站穩大聯盟先發。李灝宇過去受訪時曾表示，有高度意願參與經典賽，近期則是返美進行訓練，若最後確定參賽，有望在2月底加入中華隊。對於李灝宇的定位，曾總表示，「就像我們之前說過，會跟選手稍微再談他最熟悉、最安定的一個位置是在哪，就盡可能安排他在那個位置上，也不會有太大的變化，主要是他有安定感之後，自然就安心去發揮自己的能力。」而李灝宇引以為傲的打擊，曾總也抱有期待感，「去年他的打擊火力提升蠻多，對於高階投手的適應也有所發揮，我們當然也看重他的火力，希望加入中華隊後，可以提升打線的火力。」除此之外，2位台、美混血球星隆恩（Jonathon Long）、費爾柴德被視為野手戰力重大補強，其中守備優異的費爾柴德有望卡位中外野，曾總直言，費爾柴德的非常出色，「他也是我們設定中外野扮演的角色。」不過曾總也說，中華隊還有陳傑憲、陳晨威等外野手可以守中線，「我們當然會依照整個隊形，再去做出最後的安排。」