樂天桃猿「眼鏡哥」莊昕諺繼2024年世界12強賽後，今年又入選WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，他透露接到徵詢時，完全沒考慮就答應，「只要有中華隊我就會打。」談到經典賽用球，莊昕諺認為確實比中職的球還大顆，第1次牛棚時還投不出招牌滑球，反而是指叉球意外收到不錯的效果。莊昕諺2024年曾入選12強中華隊，在中繼端表現出色，加上投球時帶著眼鏡，被球迷封為「眼鏡哥」，去年球季莊昕諺出賽46場，拿下1勝4敗、7次中繼成功，防禦率5.27。雖然莊昕諺在例行賽的狀態不如2024年球季穩定，但進入到季後賽、台灣大賽，莊昕諺又化身「鐵牛」，5場後援無失分、防禦率是完美的0。莊昕諺回憶，大概是去年11月底接到中華隊徵詢，他完全沒有考慮就答應參賽，「只要有中華隊我就會打，我把這當作經驗的累積，對一軍的場上投球會有幫助，累不累是另外一回事，至少可以有經驗。」莊昕諺直言，透過中華隊集訓，可以跟旅外投手交流，「可以看他們怎麼練球，旅日、旅美怎麼調整。」莊昕諺表示，這是他第1次體驗經典賽用球，大概與球「相處」了1個月，「感覺比較大顆，然後跟中職的球比起來比較滑，因為中職的球上面會有一層蠟，那個磨掉就好了，但大聯盟的球，你是越丟越滑。」莊昕諺苦笑著說，「我個人覺得越丟越滑，所以我的滑球丟不出來。就是還在磨合、適應中。」莊昕諺說，第1次牛棚時，還找不太到滑球的感覺，第2次才有比較順。莊昕諺透露，雖然還在找滑球的感覺，但指叉球卻意外投得很順手。除了比賽用球，莊昕諺也正在適應經典賽的投手粉，「12強跟中職的球類似，我覺得用台灣的投手粉是有用的，但是大聯盟這顆球，用台灣投手粉沒有用。」莊昕諺指出，2種粉的差異在於顆粒感，「大聯盟的會比較粗一點，然後比較沒有粉，其實我蠻不習慣這一點的，比較黏，還要再習慣一下。」