中信兄弟「小黑」吳俊偉去年因肩膀傷勢，直到7月底才回到一軍，整季出賽22場、防禦率2.66，季末仍收到經典賽中華隊徵詢，他坦言很意外，還為此打電話詢問投手教練王建民，得到王建民鼓勵後決定投入集訓。吳俊偉透露，為了備戰中華隊，去年底就開始規劃訓練，也有搶進30人名單的企圖心，「畢竟身為球員都會有那種想要到最後的那種想法。」吳俊偉是2024年中華隊12強冠軍班底，不過去年因傷僅出賽22場，季末仍獲得國家隊青睞，他坦言，「心裡有一點覺得『怎麼會有我？』因為去年真的丟得不好，所以很意外。」為此吳俊偉還打電話給投手教練王建民，「我問說『要去嗎？』」而吳俊偉得到王建民肯定的答案後，決定投入中華隊集訓。吳俊偉加入集訓後，各進行了1次站立與正常牛棚，他透露，為了備戰經典賽，去年11月底就開始規劃訓練，「先把自己身體拉起來，過去這邊跟大家一起將身體調整到最好。」經過一週的相處，吳俊偉也觀察隊友如何調整，他提到傳球搭檔林凱威，「他丟球的那種動作、協調性很順暢。不管是運用下半身或手部的力量，我覺得可以去學習。」吳俊偉說，加入中華隊就是抱持學習的心態，且要珍惜得來不易的機會，「很少有機會跟這麼多好的球員聚在一起，我也很快樂，也很珍惜，用學習的心態去跟著他們。」吳俊偉坦言，既然參加集訓了，當然就有拚最終30人的企圖心，「畢竟身為球員都會有那種想要到最後的那種想法。但就是順其自然，有時候身體的回饋也會有影響，接下來還是要回去母隊。」首次使用大聯盟用球，吳俊偉表示還在適應階段，並透露剛開始有一種「沒安全感」的心理影響，「會怕扣不到球，所以沒有安全感。但一週後就都還好，有比較習慣。就是觸感的關係，因為中職的球就縫線比較突，會有那種手指吃得比較多的感覺。」除了用球，大聯盟專用的止滑粉也與中職不同，吳俊偉指出，「大聯盟的粉『沙沙的』且比較黏，中職則是粉比較多，摸習慣就還好。」