我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，幾位旅日、旅韓選手皆以離隊，準備投入母隊春訓。中華隊總教練曾豪駒今（21）日表示，告假的旅外選手會按照自身節奏訓練，國家隊會隨時掌握，尚未報到的「龍之子」徐若熙預計2月26日、27日後與中華隊會合。中華隊15日展開第一階段集訓，經過一週的訓練，旅外球員孫易磊、林安可、王彥程已告假，準備投入母隊春訓，古林睿煬則是結束今日訓練後也會暫時離隊。曾總表示，國家隊會持續去追蹤選手狀態，「按照他們自己節奏，因為球隊都有安排（菜單），可以讓球隊看到他們的現況，我們這邊也會即時統計，並回報給球隊，讓球隊安心。」至於軟銀鷹的「龍之子」徐若熙，目前會跟著母隊一同訓練，曾總指出，徐若熙預計在2月26、27日隨軟銀隊回台參加交流賽，之後就跟著中華隊一起行動備戰經典賽小組賽。中華隊投手群目前都已經開始使用經典賽用球，曾總說，「無論是投球、守備，大家都開始適應這顆球。」曾總透露，目前還未收到選手反應不適應，但一開始使用確實會比較滑，「就趁這段時間讓選手們去適應用球。」除了目前報到的中華隊國手，尚未加入集訓的旅美投手也開始「摸」經典賽用球。曾總表示，「旅美球員其實滿習慣使用大聯盟的用球，所以不會有太大落差。但旅日選手的話，在整個用球上，可能就會有差異性，希望大家在練習上都可以趕快去適應好。」至於投球秒數的適應，曾總說，現階段投手群都是專注於個人能力恢復，將於下個階段的實戰中加入投球秒數。