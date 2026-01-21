我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹終結者林詩翔昨（20）日被大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）點名，大讚其變速球具備世界級競爭力，甚至將其與大聯盟傳奇救援王霍夫曼（Trevor Hoffman）相提並論。林詩翔今（21）日受訪時相當謙虛，坦言不知道被大聯盟記者點名，也承認沒看過霍夫曼投球。林詩翔表示，在他眼中，旅外球員都像「怪物」，但古林睿煬卻說，「他才是『恐龍』吧！他很強、很厲害。」大聯盟記者莫洛西給予林詩翔極高評價，認為其擁有本屆經典賽所有投手中最頂尖的變速球之一。莫洛西進一步形容，當林詩翔這顆變速球處於顛峰狀態時，球路的位移讓他聯想起名人堂球星、外號「地獄喪鐘」的傳奇守護神霍夫曼。聽到外媒對自己的稱讚，林詩翔今日受訪時相當謙虛，「我沒看到那個新聞，但有人來跟我講。」聽到自己的新外號是「台灣喪鐘」，林詩翔直說「不要啦！」也坦言沒看過霍夫曼投球。今日首度進入牛棚練球，林詩翔表示感覺很不錯，經典賽用球對他來說影響不大。經過一週的集訓，在林詩翔眼中，旅外投手都是「怪物」，「球速一個比一個還快，輕輕投就150公里，可能是我的全力。」談到同樣擅長使用變速球的旅日投手孫易磊，林詩翔直呼「很噁心」，直言孫易磊的變速球下墜效果很強。雖然林詩翔很謙虛，但在旅外球員眼中，也是令人佩服的強投，古林睿煬在受訪時分享有關林詩翔的小故事，「我在日職的時候，因為指叉球丟不太出來，就很愛到處去問人家球種。我有私訊（林）詩翔，他有拍影片給我看，給我一些握法。」古林睿煬大讚林詩翔很無私，「他真的是很棒，令人崇拜。」聽到林詩翔稱旅外球員是「怪物」，古林睿煬笑說，「他才是『恐龍』吧！他很強、很厲害。」中華隊總教練曾豪駒表示，林詩翔的第一次牛棚整體狀況看起來很穩定，「這也是我們想要看到的準備狀況，熟悉後慢慢把狀況調整起來，希望未來在實戰的時候，可以看到更進階的狀況。」