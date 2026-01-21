我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，「眼鏡哥」莊昕諺目前已進入2次牛棚，他透露自己屬於開季慢熱型投手，不像其他人已經催破150公里。莊昕諺今（21）日在受訪時回憶2024年春訓，一度還因為找不到球速而落淚，後來經過Live BP（實戰投打）才發現自己不適合靠牛棚調整進度。中華隊持續在國訓備戰，投手群陸續進入牛棚練球，對於個人的調整進度，莊昕諺表示，「12強是球季結束後直接集訓，所以銜接會比較快，已經進入狀況。 但經典賽集訓是休賽季自己先調整，這是第一次（參賽），所以比較陌生。」莊昕諺坦言，自己屬於開季較辛苦的投手，一旦開機完就會進入狀況，「高雄比較熱，容易開機，之前球隊在嘉義早上都比較冷，開機較為困難。」莊昕諺指出，中華隊陣中有部分投手進度超前，「像是（林）凱威、（孫）易磊丟牛棚，都丟到150公里了。我跟他們說，『你們這樣丟，我比賽都不一定丟得到150公里』，他們練習就丟150公里，不知道怎麼丟的。」莊昕諺笑說，自己在牛棚最快才129公里，「每年開季都這樣（慢熱），我是比較慢一點，可能需要一些打者對決的情境吧，像是Live BP。 」談到開季慢熱，莊昕諺回憶2024年球季，「我印象很深刻，剛從二軍剛上來的第1年，那時候在嘉義春訓，我記得牛棚都丟 128公里而已。 那是我第一次遇到（慢熱）問題，不知道怎麼丟，還丟到哭耶！」莊昕諺笑說，後來跟投手教練表達想要試試看投Live BP，「結果丟完一次Live BP，我的球速就回來了。」莊昕諺說，經過此事，他才發現透過牛棚調整開季進度是一件困難的事，「可能對別人來說很簡單，但對我來說很難，我在牛棚會想很多，包含動作、控球。但當我對決打者時，就只專注對決，身體自然會去記住這些動作。」莊昕諺透露，曾為此詢問過資深前輩陳禹勳，「我問（陳）禹勳說『為什麼別人牛棚都可以丟那麼快？』他也說不知道，他自己本身也是屬於牛棚慢、實戰快的類型。」莊昕諺表示，陳禹勳曾告訴他，即便牛棚時非常投入、帶入比賽狀態，最快也才投到145公里，還是沒辦法像比賽那樣飆速。不過人各有所長，莊昕諺笑說，自己的優點是「不會累」，「我在牛棚怎麼丟都不會累。」