為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，針對同組對手韓國隊與澳洲隊的近況，中華隊總教練曾豪駒今（21）日表示，澳洲隊名單尚未出爐，後續會待陣容公佈後，統整相關情蒐資訊，；至於遭遇傷兵困擾的韓國隊，可能一口氣少了金河成、宋成文2位大聯盟球員，對此曾總表示，「不管是美國或者是其他國家的球隊發生這樣的事情，我們當然不希望球員會有受傷的一個狀況。」中華隊預賽被分在C組，同組對手除了地主日本隊，還有老對手韓國隊、澳洲隊以及捷克隊。中華隊在2024年世界12強曾與2支勁旅交手，皆取得勝利。不過經典賽允許大聯盟體系選手參賽，2國的整體實力勢必會再提升。針對澳洲隊整體戰力的初步了解，曾豪駒表示，「這幾年在國際賽對戰過澳洲隊好幾次，當然我們也持續搜集一些情蒐資訊，當然最後會統整、了解入選的球員，我們可以去蒐集到的情資到底是有多少，這陸續都會有回報。」曾總直言，澳洲隊完整名單還未出爐，「等到名單再縮小的時候，就會更明確讓大家知道說有多少球員參賽，我們掌握有多少情資這樣。」近期韓國隊傳出幾位大聯盟球星的傷兵消息，其中勇士隊金河成因右手中指肌腱撕裂接受手術，預計將缺陣4到5個月，基本上已經宣告無緣參與經典賽；教士隊宋成文日前在進行打擊訓練時，不慎拉傷側腹肌，至少要休養4周，能否趕上經典賽仍是未知數。對於同組競敵韓國隊可能一次少2名大將，曾總表示，「不管是美國或者是其他國家的球隊發生這樣的事情，我們當然不希望球員會有受傷的一個狀況。」曾總強調，國家隊在這現階段都非常密切監控球員的一個身體狀況，「也不希望選手在這時候受傷，希望他們健健康康來，之後健健康康交還給母隊。」