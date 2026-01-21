我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，目前正隨2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）經典賽集訓，今（21）日結束訓練後將告假返回日本，並投入母隊新球季的春訓。古林睿煬透露，托火腿隊隊友北山亘基、伊藤大海去年參加「日韓交流賽」的福，得以早點使用經典賽用球。經典賽使用大聯盟用球，與日職用球相比大顆不少，必須花不少時間適應，但古林睿煬卻透露，自己已經「摸」了一段時間，他表示，日本隊去年11月與韓國隊打交流賽，火腿隊隊友北山亘基、伊藤大海都有參賽，「我那個時候就問他們丟起來感覺如何，能不能借我一顆，他們也很慷慨給我，很謝謝他們。」古林睿煬表示，有跟北山、伊藤交換使用心得，「我自己的感受就是蠻大顆的，我覺得跟日職的球還是有點不一樣，因為縫線有差，但還有一段時間（可以適應）。」實際經過牛棚，古林睿煬坦言球的軌跡確實會不太一樣，他也笑說，「其實對我來說，哪顆球丟不出來我也很習慣啦。應該還能接受，反正當天要去抓出來哪顆球比較好，再從中去做搭配，對我來說一定有辦法解決。」古林睿煬結束今日訓練後將暫時離開中華隊，返回母隊春訓，談到近期訓練進度，他表示，已經進入牛棚不少次，「每次想要做的調整都不一樣，沒辦法說哪一個特別好，但就循序漸進，因為還有一段時間，希望把每個細節、該注意的點都做好。」去年因傷錯過完整春訓，今年將是古林睿煬的日職首度春訓，他表示雖然會期待，但現階段的目標、重點是什麼自己也很清楚，「先把這部分（經典賽）調整好，剩下的回去再說。」至於回母隊要用使用哪種球練習，古林睿煬說，還需要跟球隊討論，回到日本後再溝通一下。