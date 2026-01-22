我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭宗哲被最熟悉他的老東家海盜DFA，再遭光芒選走後，象徵進入大聯盟殘酷的高汰換環境中。（圖／取自海盜隊官方X）

台灣旅美好手鄭宗哲今（22）日確定遭到紐約大都會DFA（指定讓渡），為休賽季第三度遭逢DFA，不少球迷將DFA與釋出、蛋雕畫上等號，討論關於鄭宗哲是否該就此回鍋中職。然而，鄭宗哲2021年從匹茲堡海盜展開旅美生涯，正好在邁入第5個年頭獲得登上大聯盟機會，最終留下3場出賽、7打數無安打、3次三振後就回到小聯盟。季後遭到海盜DFA，也就是移出40人名單，後遭到光芒交易挑走，後續又遭DFA，大都會又出手搶人，今日則為將39歲資深投手賈西亞（Luis Garcia）放進40人名單，選擇將鄭宗哲DFA。DFA英文全名為「Designated For Assignment」，中文大多譯作「指定讓渡」。當球隊需要調整40人名單時，會將某球員暫時移出，這就是「指定讓渡」。後續該位球員有7天決定未來去向，其中包含3個結果，分別是「被交易」（光芒、大都會都曾交易延攬鄭宗哲）、「下放」原球隊小聯盟，最後才是「釋出（Waive）」離開球隊，成為自由球員。因此DFA不代表釋出，釋出只是其中一種結果。儘管被DFA，說明鄭宗哲目前不具備留40人名單的價值，但2度遭交易轉隊，就代表其在大聯盟各球團間，仍具有一定價值，其他球隊才會出手搶人，換句話說，鄭宗哲目前就各隊而言，就是大聯盟未滿、但守備價值在急需時、高於3A的「可替代球員」。比起最初遭海盜DFA後乏人問津，最終以非40人名單之姿從小聯盟出發，或是直接遭到釋出，鄭宗哲現狀是2度經由交易轉隊，就代表他在市場上還是有行情，因此除非鄭宗哲歸鄉心意已決，否則其旅美夢仍有轉圜餘地，富邦悍將球迷期待的鄭宗哲、張育成黃金二游連線，理性上來說，至少2026年開季應無法實現。至於下放選擇權（Option），代表自春訓算起，該球員降下小聯盟時，不必走DFA（指定讓渡）流程，冒著被其他球隊搶走的風險，只要該球員第一次進入40人名單後，他就擁有3個球季的下放權，每一季只能升降5次。鄭宗哲最早在2024年春訓就曾被放進40人名單，開季後從2A起步，去年則同樣如此（球季中被拉上大聯盟，同樣算在2025年份），因此鄭宗哲目前仍有1個年度球季的下放權。但這項特權，目前對鄭宗哲而言只能說是隱性的優勢，只在於有球隊春訓或是開季時願意把他放在40人名單中，才能視其為活棋來利用，但目前情況是，海盜、光芒與大都會，在春訓以前的40人名單中，就沒有保留鄭宗哲的位置了。比起是否回鍋中職，鄭宗哲現狀更像是，離開最願意栽培他的海盜農場系統後，體驗到想留在大聯盟生存的嚴峻考驗，但其旅美之路，絕對仍不到絕望。