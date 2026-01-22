我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB紐約大都會今（22）日宣布DFA（指定讓渡）台灣好手鄭宗哲，先簽下39歲資深投手賈西亞（Luis Garcia），過不久就透過交易換來釀酒人王牌投手裴洛塔（Freddy Peralta），代價是送出兩位農場大物，包含排名第一的火球男史普羅特（Brandon Sproat），以及農場第3的游擊手威廉斯（Jett Williams）。超級豪門大都會去年豪撒銀彈卻無緣季後賽，季後重整球隊，前日3年1.26億美元（約合新台幣39.8億）簽下明星三壘手比薛特（Bo Bichette），稍早為將新簽下的賈西亞放進40人名單，將台灣好手鄭宗哲DFA，而就在比薛特加盟記者會結束後，球團就宣布與釀酒人達成交易協議，用農場兩大新秀，與釀酒人換來裴洛塔與牛棚投手邁爾斯（Tobias Myers）。現年29歲的裴洛塔是上季釀酒人頭號王牌，例行賽33場豪奪17勝6敗、防禦率僅2.70，主投176.2局中飆出204次三振，防禦率2.70，每局被上壘率1.075，加上2026年年薪僅800萬美元，也讓他的市場賣相水漲船高。至於大都會送出2位新秀，史普羅特是大都會農場最受矚目的超級新人，去年在TOP30新秀榜中高居第一，去年登錄大聯盟先發4場、防禦率4.79，威廉斯則在大都會農場高居第3，也是百大新秀之一，除了主要守位游擊之外，還能支援中外野與二壘，甚至具備水準以上長打火力，去年3A扛出17轟。