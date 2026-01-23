中央氣象署表示，今（23日）清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，低溫跌破10度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，且水氣減少，週末迎接短暫好天氣，下周二東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，且下周三鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨。
今天天氣：北台灣、宜蘭仍有大雨 清晨低溫跌破10度
中央氣象署預報指出，今（23）日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。
天氣方面，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他西半部地區以多雲到晴的天氣為主。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
明天的天氣：早晚溫差大 北台灣放晴
24日至26日輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；24日基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；25日、26日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：周末氣溫回暖 水氣減少
下周二（27日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周四東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
資料來源：中央氣象署、環境部
