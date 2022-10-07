特企／全台14家老人福利機構重新鍛鍊！「疫」起來運動

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身處新冠肺炎疫情之下，最需要保護的是高齡者與兒童等脆弱族群。原計畫10月初舉辦的實體運動會，正好落在疫情的高峰期，因老人福利機構的服務對象為失能長者，屬高感染風險的危險族群，111年全國機構的創齡~銀向樂活運動會被迫取消實體運動會。
永信社會福利基金會執行長趙明明分享：「本會接受社會及家庭署以公益彩券回饋金補助辦理創齡~銀向樂活運動會，今年已經邁入第八年，但在這三年因疫情影響導致機構長者的活動受限，在疫情尚未結束，卻有可能因長期缺乏運動造成的下肢肌耐力不足，而增加跌倒的風險。在防疫期間，我們希望長者還是能持續地運動維持肌耐力，進而提升身體免疫力！今年邀約全台14家老人福利機構報名參加自辦運動會，透過直播、分享，讓參賽選手仍有表現的舞台，也讓更多人在線上一起為選手們加油喝采！」
運動讓長者找到歸屬感及自我價值
松柏園的張奶奶，記得在七年前奶奶剛入住中心時的憂鬱與社交退縮，對一切事物均感淡漠。為了鼓勵她走出房門，工作人員特地將比賽的運動器材搬進她房間；既然長者不願意走出房門，我們就走進她的心房。這些年來，奶奶從房內走到比賽會場，從封閉到融入團體，一路走來著實不易也彌足珍貴。奶奶平日是一位「酷嬤」，但為了團隊在運動會取得佳績，為生活中注入了一些期待及盼望，從沉靜在自我的世界，轉變到現在看到隊友們優秀的表現時，主動給予掌聲、喝采；隊友因比賽失誤而氣餒時，她會給予支持與安慰，團隊的力量造就了她今日的風采。
長安老人養護中心陳社工師分享：「在中心最認真的阿雪奶奶最愛排球比賽，不僅熟記規則，更在位置分配時，主動向社工爭取前排位置，要為自己的隊伍鎮守前線；有幾位選手因中風等因素，僅剩1隻手可以運用自如，但仍不影響他們的發揮，無論是丟擲飛盤、拍球，都盡全力參與，表現絲毫不遜色。今年雖然有幾位長輩面臨老化的問題，導致身體健康狀況改變無法如願成為選手，但他們依舊堅持要一同參與訓練，在他們臉上彷彿找回比賽時熱血的激動情緒，足見運動會對住民的心中、記憶中佔有舉足輕重的分量！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。