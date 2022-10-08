房市／信義房屋開發「AI智能配案」　找房帶看屋更精準

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例如信義房屋徐匯中學店主任蔡鈺民主要服務區域在蘆洲，他日前有機會服務到一位來自南港的買方，雖然雙方建立起深厚信任感，但「我對那邊（南港）完全不熟」，不過，透過AI智能配案，大幅縮短替客戶配案的時間，進而能夠更精確帶客戶看屋，並進入斡旋及洽談階段；竹北店專員陳彥羽也分享，透過AI智能配案，替客戶配到一戶之前自己從未注意過的透天物件，買方看了很喜歡，甚至還笑說「怎麼不一開始就推薦給我這麼棒的物件？」
AI智能配案2022年3月上線，信義房屋內部統計，使用這項工具的業務員，帶看、斡旋的成效轉換率，較沒有使用的業務員高出近3成，成交的成效轉換率則高出近2成；而不重複帶看客戶數及物件數，與AI智能配案上線前3個月相比，也成長約1成。借助科技的力量，對買方客戶而言，看屋過程更省時、省力，賣方屋主也能更精準、快速替委售物件找到合適買方。
信義房屋仲介產品部執行經理溫家政指出，信義房屋秉持以人為本的初衷致力於房地產科技、數位工具創新。AI智能配案即是透過大數據解讀客戶需求，了解客戶線上行為，再以AI智能演算法模型為基礎，將配案資訊提供給業務同仁，線下服務與數位工具相輔相成，讓整體服務更細緻、服務流程更有效率。