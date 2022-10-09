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眼睛乾澀看不清？18種「護眼食物」必吃　簡單顧好眼力

▲透過飲食補充正確的營養素，就可以有效防止眼部疾病。（示意圖／取自unsplash）
▲透過飲食補充正確的營養素，就可以有效防止眼部疾病。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-09 07:56:53

眼睛是靈魂之窗要好好愛護！像是長輩看電視、滑手機時間過長；大人工作長期使用電腦、小孩學習寫功課或常常使用3C都更要特別注意呵護眼睛健康，對此營養師程涵宇推薦18種食材，含有優化眼睛健康的9種營養素，例如富含葉黃素與玉米黃素的菠菜，具有豐富維生素B1的燕麥等等，能夠幫助大人小孩存出好眼力，保護眼睛免受有害光線的傷害，還能減少與年齡相關的眼睛退化性疾病。

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▲從日常攝取飲食中，也能達到顧眼睛的效果。（圖／《程涵宇營養師》授權）
▲從日常攝取飲食中，也能達到顧眼睛的效果。（圖／《程涵宇營養師》FB）
現代人最常見的眼部疾病包括白內障、黃斑部病變、青光眼和糖尿病視網膜病變等等。這些眼部疾病的風險取決於年齡、遺傳、慢性疾病和生活型態、飲食方式等，因此程涵宇營養師推薦，含有優化眼睛健康的9種營養素的食物，日常多攝取有助於維持良好視力。

1、蛋黃、乳品（維生素Ａ）：維生素Ａ能帶來保濕得效果，維持眼睛感光細胞，若是當維生素A缺乏可能導致夜盲症和眼睛乾澀。

2、菠菜、香菜（葉黃素和玉米黃素）：葉黃素和玉米黃素可抗藍光，降低罹患黃斑部病變和白內障風險。是眼睛的天然防曬營養素，集中在黃斑中，即視網膜的中央部分，是眼球後壁上的一層感光細胞。

3、鯖魚、鮭魚（Omega-3 脂肪酸）：研究發現從高油脂的魚類例如鮭魚、鯖魚或補充劑中獲得足量的omega-3 脂肪酸 （EPA 和 DHA ），可能會降低多種眼睛疾病的風險，特別是乾眼症也有幫助。視網膜中有大量 DHA，對嬰兒期的大腦和眼睛發育也很重要，DHA 缺乏會有害視力，尤其是兒童更要記得攝取足夠！

4、月見草油、黑醋栗（γ-亞麻酸（GLA））：幫助抗發炎，γ-亞麻酸在月見草油中含量很高，可以減輕乾眼症的症狀。

5、芭樂、奇異果（維生素Ｃ）：補充維生素Ｃ降低白內障風險。眼睛需要大量的抗氧化劑，眼房水（aqueous humor ）中的維生素C濃度高於任何其他體液，所以可以靠飲食來補充維生素Ｃ的濃度！白內障是眼睛隨著年齡變老而自然發生的混濁，根據世界衛生組織的統計，這是全球失明最主要的原因，白內障患者的抗氧化狀態往往較低，因此服用維生素 C 補充劑的人患白內障的可能性較小。

6、堅果、酪梨（維生素E）：視網膜含有高濃度的脂肪酸，因此充足的維生素E可以保護眼睛細胞，對於眼睛健康是非常重要的喔！維生素E缺乏可能導致視力退化和失明。

7、牡蠣、蝦（鋅）：眼睛內含有高量的鋅，補充鋅有抗氧化的效果。鋅可以作為抗氧化劑超氧化物歧化酶，鋅補充劑可能會減緩老年人黃斑變性的早期發展。

8、雞肉、糙米（菸鹼素）：菸鹼素幫助將食物轉化為能量，它還可以作為抗氧化劑；研究發現，菸酸可以預防青光眼的發展，青光眼是一種眼睛視神經受損的疾病。

9、燕麥、豬肉（維生素B1）：一項針對澳洲2900人的觀察性研究發現，富含維生素B1的飲食，可降低罹患白內障風險 40%，而蛋白質、維生素 A、菸酸和維生素B1可以幫助預防白內障！

最後營養師程涵宇提醒，多吃蔬菜、全穀物、水果、蛋白質和健康油脂的均衡飲食是最重要的，除了可以幫助眼睛健康，身體其他地方也可以一起顧到，提供身體所需要的健康營養。

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