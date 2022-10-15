粿條4碗要2420元被炎上！網看「豪華配料」服了：沒問題
海鮮確實不便宜！中國廣東省汕頭市近期發生一起消費糾紛，女子與友人一同至當地海鮮餐廳用餐，可結帳時發現這一餐價值不菲，4碗粿條要價人民幣545元（約2420元新台幣），等於一碗就要605元台幣，質疑店家獲取暴利，並將事件發上網公審。老闆對此親自出面，說明店內標價皆清楚標示，而這群人是因為多點海鮮才呈現出這般高價。
據陸媒報導，該名女子上網發文，表示自己與朋友到一家海鮮餐廳吃粿條，4人一共點4碗，從照片中能看到碗內附有許多花枝、蝦子等配料，大快朵頤後卻在結帳時驚呆，因這頓飯竟要價人民幣545元（約2420元新台幣），質疑老闆做生意不老實，認為自己「被宰了」。
事件發酵後，老闆親上火線解釋，說明自己從事這行許久，店內餐點都有標明價碼，雖然正常的一碗粿條要價不高，可這群人額外加點多樣配料，其中還有不少高檔海鮮，這才使最終價被拉高昂。老闆強調自己開店童叟無欺，絕對沒有欺騙消費者。
女子的文章得到部分網友的支持，認為「看看料也不是很多，蝦也剖半，魷魚幾塊，幾片瘦肉」，但也有不少人力挺老闆「汕頭好吃的粿條麵加料到200都正常，嫌貴不會點，會吃的不嫌貴」、「加了小龍蝦、小象蚌、九節蝦，有標價就沒有問題啊」。（編輯：李惠婷）