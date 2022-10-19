大溪豆干節變調？現「比基尼妹打屁股」辣景 桃市府致歉
15、16日時，桃園市政府觀光旅遊局在大溪綜合運動場舉行「大溪豆干節」 ，廣邀民眾體驗當地美食，不過活動表演內容卻大跌眾人眼鏡，台上現身多位性感辣妹，熱舞時甚至出現互相抽打屁股的環節，桃園市議員詹江村將片段發布至網路，怒批「你確定這是大溪豆干節嗎？還是桃園哪家酒店的週年慶？」。
詹江村17日於臉書發布影片，能看到有10多位身著火辣服裝的女舞者站在台前，各個扭腰擺臀，對著台下晃動屁股，甚至有女子拿粉色小皮鞭抽打隔壁同伴的屁股，畫面香豔火辣，讓人難以想像其目的是為推廣美食，詹江村怒道「鄭文燦你確定這是大溪豆干節嗎？還是桃園哪家酒店的週年慶？」。
對此，網友紛紛留言調侃「道德在哪！地址在哪！我要去」、「大溪牛肉節，你（妳）們都搞錯了」、「這是豆干節還是牛肉場」、「村長，你要看看布條，會不會『豆干節』其實是『豆干厝節』」。
據悉，大溪豆干節在2015年起由官方籌辦，每年會舉辦不同活動吸眼球，而今年活動4大亮點之一的「豆干派對」，則是安排DJ、舞者，呈現出電音派對的形式，不料受此爭議。
觀旅局後續說明，「豆干派對」活動原意為帶動夜間觀光，邀請知名DJ及舞者帶動氣氛，惟因現場互動熱烈，舞者在衣著及舞蹈動作較為大膽，若因此造成部份民眾觀感不佳，主辦單位除立即調整外，也致上歉意。未來在辦理各項活動規劃將以更嚴謹態度檢核各項演出設計內容，以帶給民眾更完善的活動體驗。（編輯：李惠婷）