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「慣老闆」出沒要當心！　英國研究：敗壞職場風氣影響員工表現

「慣老闆」出沒要當心！　英國研究：敗壞職場風氣影響員工表現
「慣老闆」出沒要當心！　英國研究：敗壞職場風氣影響員工表現

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

根據1111人力銀行的調查，近九成上班族在職場上遇過慣老闆，最常遇到的情況包括言語嘲諷、辱罵、被迫做雜事、加班不給加班費、精神壓力等不合理待遇。然而許多人依然選擇隱忍，或是在臉書PO文吐苦水等消極方式處理。英國卻有一項研究顯示，長期在慣老闆底下做事，這樣的職場文化可能影響員工表現，甚至導致職場中的不公現象越演越烈。

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▲ 長期在慣老闆底下做事，會影響員工表現。（示意圖／Pixabay）

慣老闆文化營造「有毒」辦公環境　影響員工表現

根據英媒Daily Mail報導，英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，簡稱ARU）的研究表明，慣老闆可能敗壞職場風氣，造成員工情緒不安及疲累感。慣老闆文化更會帶動員工以人身攻擊、嘲諷、辱駡等行爲發洩個人情緒，進而影響員工表現和整體公司氛圍，營造出一個「有毒」的辦公環境。

研究人員找來323名員工，深入了解他們曾遭受主管和同事霸凌行為的經歷，以及他們的心理健康和職業倦怠程度。職場霸凌行爲的定義包括使用不當語言進行嘲諷、羞辱、破口大駡、性騷擾和濫用權力等等。在所有參與研究的員工中，高達68%的人曾經歷過慣老闆的不當行爲，而有35%的人則面臨同級同事的霸凌行為。研究表明，主管的不當行為，會直接導致員工身心俱疲，產生職業倦怠的心理，更影響員工對公司的信心和工作表現。

Pixabay
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▲ 主管的不當行為導致員工身心俱疲，產生職業倦怠心理。（示意圖／Pixabay）

教你3招應對慣老闆

一、保持專業與冷靜

受到霸凌後，無論這些批評來自主管或同事，都需要保持專業，然後才可以冷靜地一同解決問題。若選擇捍衛尊嚴，在當下直接做出反擊，很可能會適得其反，反而讓情況變得更糟。

二、轉換空間

若對方堅持己見，不聽你的建議，那離開現場是比較合適的做法，以免在雙方都心情不佳的情況下，爲了逞一時口舌之快，進而演變成衝突。

三、以勞基法捍衛權益

每一位勞工都應受「勞動基準法」保護，倘若你遇到慣老闆壓榨員工，加班不給加班費、試用期不給薪水等不當行爲，可向勞動局舉報，捍衛自身權益。

 

每家公司都有自己的一套管理制度，只要符合勞基法令，內部管理制度並沒有絕對的對錯，勞基法規定範圍外的獎金規劃、績效考核，老闆一定有他們的考量。在職場上只要做到互相尊重，老闆不做「慣老闆」，員工安分守己，相信勞資關係可以和諧圓滿，工作團隊也會士氣高昂。

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