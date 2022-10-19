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台灣洗腎率世界第一！營養師提醒：飲食習慣調整好　保護腎臟要趁早

台灣洗腎率世界第一！營養師提醒：飲食習慣調整好　保護腎臟要趁早
台灣洗腎率世界第一！營養師提醒：飲食習慣調整好　保護腎臟要趁早

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

天下雜誌曾報導，台灣的洗腎比例是世界第一，慢性腎臟病盛行率更是世界第三，僅次於日本和美國。事實上，傷害腎臟的隱形殺手，就在日常生活中。對此有營養師直言，當腎臟出現損傷時，若沒有及時的止損，它就會以不可逆的狀態持續惡化，最終需要以洗腎的方式，以維持生命。

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營養師嫚嫚在臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文指出，以國人目前的統計來說，慢性腎臟病的人數比糖尿病還要多，大約每八人中就有一人患有慢性腎臟病。腎臟跟肝臟一樣都是「沉默的器官」，在發病早期通常毫無症狀，或是症狀不明顯，所以有九成以上的病人，不知道自己的腎臟已經悄悄出了問題。

▲ 台灣洗腎比例世界第一，慢性腎臟病盛行率是世界第三。（示意圖／Envato Elements）

慢性腎臟病高危險群

糖尿病、高血壓患者、肥胖人士，或是日常飲食中鹽分攝取過多的人，都是慢性腎臟病的高危險群。慢性腎臟病的常見症狀包括尿蛋白、疲倦、肌酸酐指數過高。若發現蛋白尿症狀，建議定期健檢驗尿，平日小便後可花3至5分鐘等待，觀察尿液內是否帶有泡泡。若出現持續未消除的泡泡，請盡早就醫檢查。

 

慢性腎臟病的危險飲食習慣

一、過度攝取動物性蛋白

研究表明人們吃了全肉餐之後，平均腎絲球過濾率（Glomerular Filtration Rate，簡稱GFR）會增加30%，長此以往會對腎臟造成負擔，其中以紅肉和加工肉品，對腎臟的影響較大。過度攝取豬、牛、羊等紅肉，以及肉鬆、培根、火腿、肉乾、臘肉、熱狗、香腸、貢丸等加工肉品，將提高22%慢性腎臟病風險。

二、重口味飲食習慣

重口味食物通常含有高鹽分，對於血壓控制相當不利，容易加速腎臟損傷，建議避免加工食物、泡麵、榨菜、酸菜、菜脯、鹹蛋等醃漬食物。

Pixabay
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▲ 過量攝取培根、火腿、香腸等加工肉品，恐對腎臟造成負擔。（示意圖／Pixabay）

營養師教你三招護腎飲食

一、每日至少「三蔬二果」

蔬菜水果中的鉀，有助於排出體內過多的鈉，可幫助降低血壓、保護腎臟健康。

二、減少鹽分攝取

研究表明低鹽飲食族群與高鹽飲食相比，可減少41%尿蛋白。烹飪時建議減量使用鹽，以及鹽分相對高的醬料，例如醬油、蠔油、醬油膏。

三、增加植物性蛋白

植物性蛋白對腎臟影響較小，熱量通常比較低，更含有膳食纖維及植化素成分，有助於降低體重，建議飲食中可多以豆製品取代紅肉。

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