特企／秋冬護眼5招輕鬆做！廣鈦科技助日常生活一臂之力

我是廣告 請繼續往下閱讀
感到眼睛疲勞時，建議可以多加按摩眼眶骨的位置，幫助淚腺的分泌、保持眼部適度濕潤。透過溫毛巾或溫開水閉眼熱敷，也能達到類似的效果，還能舒緩眼部、讓眼睛肌群稍微放鬆，有助於減輕疲勞與增加淚液分泌。
護眼行動2：看3C產品之餘適時休息 有意識地眨眼活動眼睛
現代人因為工作或娛樂需求，長期使用電腦或3C產品。在眼睛保養上，建議定時休息、並增加眨眼次數，原則上用眼半小時到一小時，就該讓眼睛休息五到十分鐘；長期使用眼睛時，也要保留適當的放鬆時間，透過看遠、看近、觀賞綠色植物等方式來養護眼睛。
護眼行動3：正常生活作息與充足睡眠 每天做好眼睛保養
睡眠不足時，就更容易感到眼睛疲勞與乾澀不適，保持充足睡眠、不熬夜，可說是乾眼症最傳統的治療方式之一，此外也可以使用人工淚液或凝膠輔助，眼睛比較乾澀時，建議晚上睡覺前點些眼藥膏，提升眼睛的濕潤度、做好眼部保養。
護眼行動4：眼部養護日常學起來 無論室內或室外都能提升眼睛健康
平常出門陽光明亮時，建議配戴太陽眼鏡，降低強烈光線對於眼睛的傷害。在辦公或居家的密閉環境中，可以放置一碗清水增加環境濕度，保持眼睛濕潤；在內在的保養上，建議每日均衡飲食，多攝取富含維生素A、C、E的蔬果，少吃油炸食物，從根本改善眼睛乾澀及疲勞。
護眼行動5：選擇優質照明保護眼睛 廣鈦客製化低藍光傷害燈具助你一臂之力
現代人常使用電腦、平板與手機3C產品，建議選用恰當的光源保護眼睛。好的照明有5大原則，包括針對不同場景提供充分照度；適當的燈具分佈讓空間均勻布光；減少室內的眩光狀況；避免使用閃爍的光線；使用低藍光傷害的產品等。低藍光傷害產品相對於一般照明，能夠減少對視網膜的傷害、降低黃斑部病變的機會。
日常生活中，多數3C產品，如手機、平板、辦公室光源，常有的背景光源包含大量有害藍光，比起其他光線更容易對眼睛造成傷害。其中，波長介於400 到500 奈米的藍光，因為具有較大破壞性能量，比起其他光線更容易對眼睛造成傷害。一般抗藍光燈具的光線會呈現偏黃色澤，使物體產生色差失去原本的美感；而廣鈦科技的低藍光傷害燈具則透過LED製程技術的改良，包括芯片、螢光粉與封裝技術等，從光源直接減低燈光中破壞性藍光的含量。把同色不同譜的概念應用到LED中，更加保持物體原來的色彩不泛黃，透過將安全、健康的光線帶進生活，在日常用燈上也能同步護眼。
廣鈦科技優質照明產品 廣獲推薦
廣鈦科技產品豐富多元，應用場域遍及台北市立美術館、故宮博物館、故宮南院等館藏空間，同時也是各大五星級酒店、商業空間、辦公室、以及居家環境必備的優質燈具。其低藍光技術，降低了對於文物、古物、藝術品的傷害，同時，超高演色性的光源，帶給空間、藝術作品最真實的色彩。