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嘉義市候選人抽籤「襯衫關不緊」！甜美喊話：支持性專區

▲嘉義市候選人現身2022九合一大選號次抽籤，身穿關不緊襯衫，甜美喊話：「支持性專區」。（圖／Molly 翎熹 臉書）
▲嘉義市候選人現身2022九合一大選號次抽籤，身穿關不緊襯衫，甜美喊話：「支持性專區」。（圖／Molly 翎熹 臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-21 16:57:172022-10-21 17:31:27

年底的九合一大選進入倒數階段，各縣市的號次抽籤於今（21）日登場，其中《NOWnews今日新聞》曾以「全名16字妹『選議員』動機曝！小商人喊：打造優質性專區」為題介紹的嘉義市議員參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也現身會場，並穿著吸睛的「關不緊」襯衫大秀美乳。

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現名為的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的嘉義市參選人，真身其實是實況主「Molly 翎熹」，因網紅「小商人」的邀請參選嘉義市東區市議員，並將真名改成落落長的16個字，更提出政見「支持性專區」，說明台灣性工作者眾多，但可能正遭受著不公平的待遇，不如現在正式提出，讓工作者及消費者的安全都得以保障。

▲Molly現身號次抽籤的現場，身著吸睛的「關不緊襯衫」。（圖／Molly 翎熹 臉書）
▲Molly現身號次抽籤的現場，身著吸睛的「關不緊襯衫」。（圖／Molly 翎熹 臉書）
Molly也於臉書專頁分享今日到現場參與抽籤的照片，能看到她身著純白的襯衫和背心，胸部隆起處則像是「關不緊」一般開了個洞，非常性感，背心上則大大寫著自己的16字姓名「今天戴布加拉提的口罩去抽號碼牌，11/26請支持嘉義市東區議員候選人14號，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。

▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」四大政見一次看。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）
▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」四大政見一次看。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）
小商人也在自身臉書發文催票「投14，有意思」，網友熱情響應「祝高票當選」、「誠意滿滿 就投你了」、「最夠意思的14號議員候選人」、「聲音真好聽，口條很棒！支持妳」、「幸好我是嘉義東區，支持的到...」，有人驚訝表示「....妳是真的要選喔!?(驚」。 （編輯：李惠婷）

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