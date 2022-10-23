明起雨神休假4天！北台灣放晴轉乾冷 一圖秒懂一週天氣
受到東北季風增強影響，今（23）日中部以北、東半部地區及南部山區都有短暫雨，午後屏東山區對流發展旺盛，屏東三地門時雨量高達73毫米。不過下半天開始偏乾的冷空氣逐漸南下，各地雨勢趨緩轉為乾冷的天氣型態。中央氣象局指出，明後（10/24~10/25）兩天僅東北部、花東及大台北山區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的穩定天氣氣。氣溫方面，北台灣天氣較涼，早晚低溫約攝氏19到20度，中南部地區低溫約攝氏22到24度，日夜溫差稍大，提醒民眾注意保暖。而下半週在菲律賓東方海面上可能又有熱帶擾動發展，但目前預估路徑差異相當大，迎風面的北部及東半部地區水氣增多有雨，但目前變數仍大，請民眾留意氣象局最新預測。
氣象局預報員林定宜指出，從今晚開始北方乾冷空氣南下，各地雨勢會明顯趨緩，明後兩天各地大多恢復多雲到晴，宜蘭、花蓮及大台北山區有零星短暫雨，南部地區明天也受到殘餘水氣影響偶有局部短暫雨。雖然天氣放晴，但東北風帶來的冷空氣影響下，北台灣低溫僅攝氏19到20度，高溫約攝氏22到25度；中南部地區低溫約攝氏22到24度，高溫約攝氏26到30度，白天稍微偏暖熱一些，日夜溫差稍大。
這波東北季風預計週三（10/26）起逐漸減弱，屆時北部及東半部地區高溫會略微回升到攝氏26度左右，週三、週四（10/27）兩天除了東北部地區及大台得山區偶有零星短暫雨以外，其他地區大多為多雲到晴。雨神終於遠離，北台灣的民眾稍微可以鬆口氣了。
林定宜表示，目前數值模式預估，下半週在菲律賓東方海面上可能有熱帶擾動持續發展中，不過模式看法相當分歧，有模式顯示可能從巴士海峽由東向西移動，也有模式顯示可能從東半部外海北上，兩種模式產生的狀況非常不同，前者可能會帶來較多的水氣，北部及東半部地區又將轉微濕冷的天氣，而後者水氣較少，僅迎風面偶有短暫雨，不過目前變數還多，氣象局正密切留意，也請民眾隨時注意最新預報。
此外，受到東北季風影響，未來一週沿海空曠地區及離島容易有強陣風出現，沿海風浪也相當大，請民眾盡量避免前往海邊活動。
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