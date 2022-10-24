特企／L'EGERE蘭吉兒植萃原液系列　為秋冬肌膚進補！

▲L'EGERE蘭吉兒帶著妳，和美好如初的自己相遇。（圖／L'EGERE蘭吉兒提供）
▲L'EGERE蘭吉兒帶著妳，和美好如初的自己相遇。（圖／L'EGERE蘭吉兒提供）

本報訊

2022-10-24 18:21:43

肌膚如花，一入秋冬便枯萎、乾燥、粗糙，甚至暗沉無光，尤其是冷風拂臉、寒意入心之時，只靠薑母鴨、麻油雞補身體，卻疏忽了臉皮也需要進補，就等著被秋後算帳了。妳的肌膚真的比妳想像的還要現實喔！想讓它秋冬也乖乖聽話，趕緊趁現在為肌膚進補，補回顏值高水平！

怎麼補？得先知道自己屬於哪種膚質！

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L'EGERE蘭吉兒於消費者肌膚調查中發現，近75%受訪女性屬於混合性肌膚，且6成女性認為屬於敏弱肌，因次提倡「分區保養」、「精準解決」不同膚質與肌膚各區狀況，讓植物萃取術業專攻，哪裡缺水就補水，這裡出油就控油。今年四月推出100%萃取自美國產金縷梅萃取物、埃及產金盞花萃取物、葡萄牙產橙花萃取物的原液精露化妝水，以簡單、溫和、純萃的成分，還原肌膚原有的純淨、穩定、安靜、平衡的狀態，深獲敏弱肌與混合肌膚女性好評。今年秋冬，延續分區保養概念，推出研發耗時的原液精華液，以「80%植萃原液x專利護膚因子」安心、優質成分與完美比例，讓敏弱、乾燥、油性，甚至「一張臉三種膚質」的女性，得以在秋冬繼續水嫩嫩、美噹噹、幼咪咪。

肌不得濕的乾燥肌　橙花「蓄水瓶」補水水

秋冬的涼與乾燥，會讓肌膚變得乾乾的。因此替肌膚補充水分的保養是最基本，也是最簡單為肌膚深層鎖住水分的方法。若臉上有特別乾燥的部位，也可以分區加強補水。橙花具深潤保濕、增加皮膚彈性等功效，為肌膚保濕滋潤。建議每日以「橙花保濕原液精露化妝水」做濕敷，再以「橙花保濕原液精華液」後續保養，讓肌膚把水份層層鎖住，保濕不遺濕。

弱不禁風的敏弱肌　金盞花「乖乖瓶」補安定

敏弱肌在挑選保養品時，要選擇成分單純，不添加任何人工香料、酒精、刺激成分的產品為首要原則。另外，在進行每一道保養程序時可以試著拉長間隔時間，例如：輕拍化妝水後可以稍等約1～2鐘之後再接著擦上精華液，這樣的間隔保養方式，可以幫助每一道保養成分更加滲透角質層，發揮其最大作用機制。金盞花可舒緩肌膚躁動、安撫肌膚不安定感、並增強肌膚防禦力以穩定肌膚狀態。「金盞花舒緩原液精露化妝水」+「金盞花舒緩原液精華液」，是敏弱肌得以舒緩的保養好閨蜜喔。

油不得妳的油性肌　金縷梅「甩油瓶」補平衡

以為到了秋冬就可以擺脫油光滿面？但油性肌膚到了秋冬還得面臨可能會有缺水的情況，因此建議選擇溫和又足夠滋潤，卻不含油脂的保濕精華液，加強補充肌膚水分也不致造成肌膚油膩負擔。可以使用「金縷梅控油原液精露化妝水」及「金縷梅控油原液精華液」調理肌膚油水平衡。

顏不由己的混合肌　分區進補，一次到位

一張臉三種膚質的人，就像會吵的孩子，需要格外小心翼翼的餵養與保養。「金縷梅控油原液精露化妝水/精華液」照顧油光亮的T字部位；「橙花保濕原液精華液/精華液」滋養深潤乾荒皺的U字部位；「金盞花舒緩原液精露化妝水/精華液」舒緩穩定敏弱不安肌。一次三補，完整精準到位，讓肌膚不吵也不鬧，安安又靜淨。

「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票」。L'EGERE蘭吉兒深信，「妳的每一次保養，也在為妳想要的肌膚狀態投票」。今年秋冬，讓「L'EGERE蘭吉兒 植萃原液系列」，一起為妳的肌膚進補，為妳想要的美肌投張票吧！爆水肌正等著與妳相遇呢。雙11檔期推出新品上市優惠，詳情請上L'EGERE蘭吉兒官網查詢、[email protected]查詢，也可在好時尚購物網、momo購物網以及寶雅、屈臣氏、佳瑪、三友等實體通路購入。

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