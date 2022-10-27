特企／後疫情時代需維持保護力！β-葡聚糖助增強好體力

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提升保護力的關鍵營養：β-葡聚糖。專業營養師提醒﹔營養素全面性一次補充可產生協同作用讓效率發揮極致
強化日常健康體質的關鍵，必須透過長期且全面的營養補充，以提升保護力，增強體力與關鍵行動力，而當中關鍵營養素β-葡聚糖就經多項科學實證內容*顯示其對保護力的提升。成人臨床研究顯示﹔β-葡聚糖的補充攝入可提高健康評分以奠定健康體質。
丁巧稜營養師表示，「50+族群及面臨工作壓力的上班族在面臨疫情風險下，更應固定補充各類營養素強化保護力，以降低新冠併發症的影響；而良好的保護力有賴充足營養、均衡飲食、適當運動與規律作息。很多人以為平日攝取綜合維他命就已經足夠，事實上，營養素的吸收利用都需要協同作用，才能相輔相成發揮綜效。」在日常飲食中，除需全方位攝取蛋白質、維生素及礦物質等關鍵營養素，完整補充幫助相互吸收多方位
專業營養師的選擇- 美強生致沛，市售添加 β-葡聚糖之三合一多元配方成人營養飲，與您一起守護家人健康
美強生「致沛」特別針對成人族群打造，是市售添加β-葡聚糖的成人專屬營養飲，獨特三合一配方，優質蛋白提供的熱量達17%，、每份鈣質含量437毫克以上 ，配合日常膳食一天兩罐可幫助達到國人每日建議攝取量(成人1000毫克/日)，並含多種維生素與礦物質，一次可多方位補充優質蛋白質、鈣、維生素Ｄ、28種必須維生素及礦物質等營養素，幫助成人族群強化日常健康關鍵三要素：提升保護力、增強好體力、維持關鍵行動力。
經常提供熟齡人士飲食建議、並為自己媽媽、阿嬤打造營養餐盤成功瘦身的知名營養師Sunny黃君聖表示，「如何在平日飲食之外為長輩選擇營養品補充，我認為液態即食、適口性佳都能有效提升長輩的接受度；能多方位提供關鍵營養素的美強生致沛是很好的選擇，且成分無乳糖、無麩質及奶素可食，方便各種飲食習慣的消費者使用，讓親愛的家人能夠天天飲用打造健康體質。」
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