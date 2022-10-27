特企／後疫情時代需維持保護力！β-葡聚糖助增強好體力

▲專業營養師Sunny黃君聖的選擇－美強生致沛，市售添加β-葡聚糖之三合一多元配方成人營養飲，與您一起守護家人健康。（圖／品牌提供）
▲專業營養師Sunny黃君聖的選擇－美強生致沛，市售添加β-葡聚糖之三合一多元配方成人營養飲，與您一起守護家人健康。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-27 15:54:53

根據6月權威科學期刊《自然》（Nature）以加速預覽（Accelerated Article Preview）形式發表研究「BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection」指出 : Omicron的BA.2.12.1、BA.4與BA.5，都比現在主流BA.2更有傳染力，且能逃避由BA.1感染產生的抗體，增加未來再感染的可能；且針對BA.1設計的疫苗，恐無法提供足夠保護。面對變種病毒的威脅、疫情持續且秋冬流感季來襲，積極提升自我保護力、鞏固健康根本，是不變中應萬變的法則。要維持健康機能，需要常態性補充各種營養素，輔大家庭醫學科林嘉俊醫師建議，「後疫情時代回歸根本打造健康基礎，需在日常飲食中多方位補充經科學實證的關鍵營養保健品，幫助厚植保護力根基。β-葡聚糖經多項科學實證，可幫助提升保護力，奠定健康體質。」

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堅持以科學實證為基礎，百年以來致力於創新研發，深受全球媽媽及醫護專業人士信賴的嬰幼兒營養配方領導品牌美強生，推出首款市售添加β-葡聚糖、為台灣成人營養需求量身打造的營養飲品- 致沛。致沛內含多種人體所需的關鍵營養：除了添加提升保護力關鍵成份β-葡聚糖、還有能維持骨骼的正常發育及有助於肌肉生理的黃金搭檔- 鈣質與維生素D、以及28種人體必須維生素及礦物質與牛磺酸、一瓶即可同時攝取蛋白質、維生素及礦物質，是可多方位提升保護力，增強好體力，關鍵行動力的三合一多元營養飲。

提升保護力的關鍵營養：β-葡聚糖。專業營養師提醒﹔營養素全面性一次補充可產生協同作用讓效率發揮極致

強化日常健康體質的關鍵，必須透過長期且全面的營養補充，以提升保護力，增強體力與關鍵行動力，而當中關鍵營養素β-葡聚糖就經多項科學實證內容*顯示其對保護力的提升。成人臨床研究顯示﹔β-葡聚糖的補充攝入可提高健康評分以奠定健康體質。

丁巧稜營養師表示，「50+族群及面臨工作壓力的上班族在面臨疫情風險下，更應固定補充各類營養素強化保護力，以降低新冠併發症的影響；而良好的保護力有賴充足營養、均衡飲食、適當運動與規律作息。很多人以為平日攝取綜合維他命就已經足夠，事實上，營養素的吸收利用都需要協同作用，才能相輔相成發揮綜效。」在日常飲食中，除需全方位攝取蛋白質、維生素及礦物質等關鍵營養素，完整補充幫助相互吸收多方位

專業營養師的選擇- 美強生致沛，市售添加 β-葡聚糖之三合一多元配方成人營養飲，與您一起守護家人健康

美強生「致沛」特別針對成人族群打造，是市售添加β-葡聚糖的成人專屬營養飲，獨特三合一配方，優質蛋白提供的熱量達17%，、每份鈣質含量437毫克以上 ，配合日常膳食一天兩罐可幫助達到國人每日建議攝取量(成人1000毫克/日)，並含多種維生素與礦物質，一次可多方位補充優質蛋白質、鈣、維生素Ｄ、28種必須維生素及礦物質等營養素，幫助成人族群強化日常健康關鍵三要素：提升保護力、增強好體力、維持關鍵行動力。

經常提供熟齡人士飲食建議、並為自己媽媽、阿嬤打造營養餐盤成功瘦身的知名營養師Sunny黃君聖表示，「如何在平日飲食之外為長輩選擇營養品補充，我認為液態即食、適口性佳都能有效提升長輩的接受度；能多方位提供關鍵營養素的美強生致沛是很好的選擇，且成分無乳糖、無麩質及奶素可食，方便各種飲食習慣的消費者使用，讓親愛的家人能夠天天飲用打造健康體質。」

健康不能等！美強生與您一起守護家人健康! 現在就幫家人開始補充關鍵營養素，增強保護力打造健康體質，安心享受歡聚的時光，打造美好回憶。致沛提供成人所需多元關鍵營養及特別調配風味，奶味香醇甜度符合現代人口味，易於入口，天天喝也不會膩，即日起於全台大樹藥局、維康藥局、各大藥局及官網都有販售中。

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