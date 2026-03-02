我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯湖人今日在客場以129：101大勝殘陣勇士，成功終結先前的3連敗低潮。（圖／取自洛杉磯湖人 X）

▲金州勇士在今日慘敗後，戰績來到31勝29負，雖然仍保住西區第8名的位置。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽於3月1日結束多場關鍵對決，西區積分榜形勢再度陷入膠著。出戰球隊包括休士頓火箭、洛杉磯湖人、金州勇士、波特蘭拓荒者、紐奧良鵜鶘及猶他爵士，其比賽結果直接影響了季後賽與附加賽的排位爭奪。湖人暫時守住西區第6、直接晉級季後賽的位置；勇士即將迎來難度頗高的賽程，西區老8不容易守住；而火箭則僅領先丹佛金塊和明尼蘇達灰狼半場勝差。洛杉磯湖人今日在客場以129：101大勝殘陣勇士，成功終結先前的3連敗低潮。湖人三巨頭詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）合力砍下66分14籃板20助攻，帶領球隊挺過低盤。目前湖人戰績為35勝24負，位居西區第6名，領先第7名的太陽1.5個勝場。對湖人而言，當前首要目標是守住前6名的位置，以確保免於參加附加賽。金州勇士在今日慘敗後，戰績來到31勝29負，雖然仍保住西區第8名的位置，但處境日益艱難。勇士目前落後第7名的鳳凰城太陽達3個勝場，領先第9名的拓荒者僅2.5個勝場。主帥科爾（Steve Kerr）賽後坦言，要衝擊前6名的差距實在太大，目前球隊只能全力以赴贏下每一場球。值得關注的是，勇士接下來3場將面臨硬仗，對手分別是快艇、火箭與雷霆。休士頓火箭今日在客場以105：115不敵邁阿密熱火，3連勝遭到終結。杜蘭特（Kevin Durant）雖繳出32分5籃板8助攻的亮眼數據，但小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）缺陣影響顯著，申京（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）正負值皆為-18，表現未達預期。儘管火箭目前仍排在西區第3名，但僅領先身後的金塊、灰狼0.5個勝場，第3名的寶座並不穩固。