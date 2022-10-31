安心亞《罪後》寫家書遞粥　陳昊森失控崩潰痛哭

金馬獎雙項提名的《罪後真相》於上週五上映，由吳明憲監製、新銳導演陳奕甫執導的主創團隊與張孝全、陳昊森兩大男神等演員，這幾天勤跑映後與影迷互動，現場大方分享電影秘辛，今（31）日更釋出陳昊森幕後花絮，新生代男神突破形象飾演重刑犯張正義，與詹子萱談戀愛、打飛石知田眼鏡，與安心亞演姊弟寫家書，失控淚倒在路邊無法自己，展現多面向演技。
《罪後真相》累積口碑場放映突破70場QA，上映首週末，張孝全、陳昊森、方郁婷、鍾瑶、石知田、詹子萱兵分多路前往戲院，與觀眾暢聊拍戲趣聞，並公開精彩幕後。其中人氣男星石知田飾演富二代接班人，因為是死者的青梅竹馬而涉入案情，壞壞的西裝眼鏡造型讓粉絲直呼「好帥」，張孝全也大讚石知田完美詮釋「斯文敗類」，讓人不自覺一直看他表演。其中一場與陳昊森的動作戲十分激烈，石知田分享兩人現場不扭捏，陳昊森二話不說就來真的壓他頭，眼鏡瞬間被打飛，兩人還研究如何讓眼鏡掉下，才能讓觀眾不反感，他也形容陳昊森「熱血、反差、溫暖」，首次合作十分愉快。
今日發布花絮中，陳昊森從棒球新星陽光大男孩，演到關獄7年的失控重刑犯張正義，不僅有多場動作戲，與姊姊安心亞的哭戲更是他的「魔王場」，因為本身不是會把情緒往外丟的人，如何將姊弟情濃縮詮釋很有挑戰性，其中一場吃粥戲，安心亞特別寫家書，讓他一度情緒崩潰，在車上淚崩，拍完蹲在路邊繼續哭，導演陳奕甫大讚「情感非常豐富，真的很努力」。除了和安心亞的家書交流，他和飾演女友的影壇新秀詹子萱也靠互寫信培養情侶感，陳昊森更私下送CD給詹子萱，兩人交換歌單，為彼此關係「打強心針」。
《罪後真相》上映首三天，已有粉絲十刷支持，許多名人也紛紛獻聲支持力挺，尤其金馬獎提名的張孝全、方郁婷父女檔更是大受歡迎，受影評大讚突破國片天花板「衝出九霄雲外！」毛骨悚然的結尾令影迷不敢回想「怕做惡夢」，直呼「需要二刷！」主播房業涵、張佳如、鄭亦真等媒體從業人員看完超有感推爆，導演九把刀驚嘆猜不到兇手：「劇終彩蛋強而有力，真正是神來一筆！」温貞菱也力挺電影：「許多爆點與轉折，讓案情撲朔迷離，目不轉睛得想看到最後一刻。」歌手白安感動推薦：「絕對不會冷場，昊森的新歌〈揭不開的痛〉好聽！」演員林柏宏更驚艷：「投入生命的表演！」百萬YouTuber HowHow也好評：「案情鋒迴路轉，好好看！」