特企／北市生命追思紀念網　「線上」樹立追思新思惟

為凝聚對先行者的思念，跨越時空遙寄懷思，臺北市殯葬管理處92年起建置「生命追思紀念網」，樹立追思新思惟，讓家屬開通帳號後，可以上傳先行者照片、生平事蹟、生活點滴及留言追念，製作先行者專屬線上追思空間，近來更新增「家族共同追思」功能，讓單一帳號可上傳家族內先行者資料，使各地之家屬親友得一同以線上祭拜、留言追念或是線上祈福等方式，寄訴思念之情。打破金錢等於誠意迷思，無須任何花費，即可進行線上祭拜追思，同時可減少金銀紙錢焚燒，降低焚燒金紙對人體及環境造成的危害。
隨著資訊科技不斷與時俱進，網站優化使用者操作管理介面，方便民眾進行個人追思紀念網專區維護及更新。民眾除了可將照片與文字敘述發佈於個人追思紀念網專區外，系統管理專區亦設有不對外開放功能，更可給予特定人自訂之「親友帳號、密碼」，且對外開放程度有更改需求時，仍可再行更動，讓使用者保有最佳的隱私空間。另可製作「追念明信片」自行留存或透過轉發給親友邀請參觀「個人追思紀念網」。
因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，為讓民眾有更優質多元的緬懷逝世親人的方式，「生命追思紀念網」新增單一使用者帳號可建立多位先行者功能；經由匯入先前已建立舊有的追思網帳號資料及相簿，及勾選不同先人照片同時進行「線上祭拜」，大幅增加民眾進行家族追思及祭拜便利性。此外，也針對先人寄存於本市富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及陽明山臻愛樓等塔樓家屬，推出可於「線上追思」頁面點選自動代入晉塔時系統所留存的骨灰(骸)罐照片的貼心使用功能，以增加「線上祭拜」時與先人的連結感。
近年來隨著新冠疫情發展，跨國移動顯得困難，使得很多遠方家屬在清明時節，無法親臨先行者安息地祭拜以表思念。「生命追思紀念網」讓家屬在這後疫情時代，以線上祭拜、線上祈福及留言追念等方式，將「祭祖孝親」以多元、環保的現代形式，傳承延續，亦增加民眾進行家族追思及祭拜便利性，不再讓距離或阻礙變成永遠的遺憾。
「生命追思紀念網」網址：https://w6.mso.taipei