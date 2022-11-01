美豔人妻「市場炒米粉」爆紅！狂吸47萬粉 一晚賣200碗
中國東莞市場裡一名米粉攤女老闆，因時常頂著精緻妝容及質感穿搭上工，被網友封為「東莞炒粉姐」，在網路上一夕之間爆紅，抖音帳號累積了47萬名粉絲追蹤，米粉攤的生意瞬間旺到不行，但也出現網友質疑背後有行銷團隊操作，整起事件就是炒作，對此，女老闆也出面回應：「精緻妝容是種生活態度，而非炒作！」
根據陸媒《極目新聞》報導，「東莞炒粉姐」唐欣現年34歲，自2018年開始就在丈夫的米粉攤幫忙，當時唐欣還要顧附近的美甲店，因此本來只有幫忙雜事，但丈夫2021年3月起因長期炒米粉患上腱鞘炎，整個攤位就交給唐欣來接手。
唐欣對炒米粉的技術不熟練，剛開始上工時，流失了許多客人，本想請廚師來幫忙，但又負擔不起廚師的薪資，在美甲店和米粉攤的雙重壓力之下，唐欣蠟燭兩頭燒地度過了一年，所幸她炒米粉的技術越來越好，米粉攤的生意也漸入佳境，她便將美甲店關了，並買了雙人鍋具，和丈夫一起專心經營米粉攤。
後來，唐欣因為頂著精緻妝容炒米粉的畫面，在網路上突然爆紅，米粉攤突然生意興旺，「從下午5時許擺攤到凌晨1時30分收攤，基本沒停下來過，一直在炒粉，大概有三分之二的顧客是網友」，有時夫妻一個晚上就要炒200多碗米粉。
不過人紅是非多，唐欣在爆紅後，開始有網友質疑這是炒作手法，認為唐欣背後有行銷團隊，對此，唐欣則解釋，抖音上大多影片都是女兒幫忙拍的，她平時對妝容及穿搭的講究是種生活態度，而非炒作。（編輯：賴禹妡）