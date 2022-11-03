鯤鯓王平安鹽祭11/11-13登場 6款平安鹽袋設計玩創意

邁入第19年的「2022鯤鯓王平安鹽祭」11/11-13登場，今(3)日於南鯤鯓代天府召開記者會，雲嘉南濱海風景區管理處與南鯤鯓代天府攜手規劃，並串聯北門在地廟宇，推出6款限量平安鹽袋。





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今年鹽袋設計以南鯤鯓代天府為中心，正面圖樣5處特色景點「南鯤鯓代天府」、「井仔腳瓦盤鹽田」、「北門潟湖」、「北門洗滌鹽場」、「北門自行車道」，鹽袋背面設計以南鯤鯓代天府為中心，井仔腳興安宮、井仔腳泰安宮、永隆宮、蚵寮保安宮等在鹽袋背面用繡線勾勒出廟宇建築。另一款平安鹽袋是南鯤鯓代天府推出的李大王限定版，以李府千歲為主角，圓形鹽袋設計代表360週年的圓滿。











今年特別在11/11舉行平安晚會，以建廟360週年為主題搭配氣勢磅礡的音樂，加上高空煙火秀，晚會邀請到重量級金曲歌王蕭煌奇、翁立友、朱海君、梁文音輪番開唱。











11月12及13日平安鹽袋發放方式為分5個時段(10:00、11:00、13:00、14:00及15:00)發送，每場次發放1款限量1200個，每人可獲得2個 (送完為止)。另為體恤65歲以上長者、孕婦、攜帶2歲以下幼兒、行動不便、北門在地民眾及外國遊客，特別規劃優先通道，讓排隊更加順暢。另一款平安鹽袋為南鯤鯓代天府設計的李大王限定版圓形造型款，參加跋桮比賽即可獲得。





▲限量平安鹽袋於11/12-13分成5個時段發送（圖／記者張振興攝，2022,11,03）

活動中推出的「觀光圈市集」整合雲嘉南鹹味浪潮品牌好物展售，「跋桮比賽」也創歷年新高祭出總獎金逾51萬元，參加還能獲得南鯤鯓李大王限定版鹽袋，針對親子族群設計「小鹽工探索營」、「敲敲彩鹽球」、「鹽雕千歲DIY體驗」。活動期間邀請各地攝影好手來挑戰，透過現場實際參與請鹽、祭鹽、謝鹽科儀，以攝影視角記錄珍貴的瞬間，總獎金5.5萬元。



