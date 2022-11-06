鬼金棒開「限賣拉麵」新店分流人潮　老饕狂賀：一星灌爆

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事實上，鬼金棒的死忠顧客眾多，尤其受無辣不歡的重度嗜辣者擁護，於各大拉麵評鑑或網路口碑投票更是常勝軍，過去饕客間便常開玩笑表示「超難吃的啦，大家都不要去，這樣我去排隊才不會排這麼久」、「全台北客人怎麼罵都不會倒的店就是你這一間」盛讚鬼金棒受歡迎的程度，老客人更常為鬼金棒冠以「一星名店」封號反串，希望減少慕名而來的人潮；面對疑似奧客挑釁，連老闆都曾自稱：「我家真的很難吃，拜託讓我的老客人們不要等那麼久」。
不少嗜辣饕客必造訪鬼金棒享用的「鬼增量」辣度，於去年2021年底又有消費者受不了辣度而叫救護車送醫，雖然該客人只是肚子痛到站不起來無大礙，但店家忍不住強調「鬼增量」加30元是成本價，而且「我家吃那麼辣又沒獎金！」是給客人嗜好不是挑戰，「嗜好變傷害還是先不要吧」，忍痛決定「即日起我們不再販售鬼增量辣度」，還引發老饕扼腕喊聲「熟客開放」。
而鬼金棒3間店今年7月起也同步漲價，除了拉麵、沾麵品項全調漲30元，還有招牌叉燒肉的「肉增量」與「肉肉增量」價格也有所調整。雖然一次調漲30元，仍獲眾粉絲支持與理解「該漲就漲，照樣吃爆」，人氣超旺。如今宣布開出共有7個內用座位的中山別館，限賣拉麵以消化排隊的人流用，消息公布不到一日已獲五千讚，網友直說「可以少排一點了」、「鬼金棒一條街」、「趕快開估狗地標我要給一顆星」，人氣居高不下。