鬼金棒開「限賣拉麵」新店分流人潮　老饕狂賀：一星灌爆

▲日本東京「先麻後辣」濃郁系辣麻拉麵名店鬼金棒，再開「限賣拉麵」新店分流排隊人潮，獲老饕盛讚狂賀「一星灌爆！」（圖／取自辣麻味噌拉麵 鬼金棒粉專）
▲日本東京「先麻後辣」濃郁系辣麻拉麵名店鬼金棒，再開「限賣拉麵」新店分流排隊人潮，獲老饕盛讚狂賀「一星灌爆！」（圖／取自辣麻味噌拉麵 鬼金棒粉專）

記者蕭涵云/台北報導

2022-11-06 15:13:29

日本東京「先麻後辣」濃郁系辣麻拉麵名店鬼金棒，在粉專公布再開「限賣拉麵」新店分流排隊人潮，獲老饕盛讚狂賀「一星灌爆」！常獲全台拉麵冠軍的鬼金棒，排隊人龍絡繹不絕，不少消費者甚至分享「只排1小時算快的了」，足見人氣之高。和拉麵同樣嗆辣的還有老闆的直率個性，常忍不住公開評論回文或發粉專聲明，仍受饕客死忠跟隨，算是「越嗆越紅」的店家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
源自日本東京的濃郁系拉麵鬼金棒，主打重口味辣麻味噌拉麵及沾麵，自信不死鹹的特殊「先麻後辣」口味圈粉無數，是中山區享負盛名的排隊名店。昨（5）日於粉專貼出照片，已再開新店專賣拉麵暫時消化人流，消息一出迅速獲得鐵粉支持，「多開了一家分店！ 來人呀還不吃爆！」、「膝蓋終於獲得救贖…」，甚至引來老饕盛讚狂賀「一星灌爆！」、「如果態度沒有跟本店一樣不良的話…我可是會給一星的喔」。

事實上，鬼金棒的死忠顧客眾多，尤其受無辣不歡的重度嗜辣者擁護，於各大拉麵評鑑或網路口碑投票更是常勝軍，過去饕客間便常開玩笑表示「超難吃的啦，大家都不要去，這樣我去排隊才不會排這麼久」、「全台北客人怎麼罵都不會倒的店就是你這一間」盛讚鬼金棒受歡迎的程度，老客人更常為鬼金棒冠以「一星名店」封號反串，希望減少慕名而來的人潮；面對疑似奧客挑釁，連老闆都曾自稱：「我家真的很難吃，拜託讓我的老客人們不要等那麼久」。

不少嗜辣饕客必造訪鬼金棒享用的「鬼增量」辣度，於去年2021年底又有消費者受不了辣度而叫救護車送醫，雖然該客人只是肚子痛到站不起來無大礙，但店家忍不住強調「鬼增量」加30元是成本價，而且「我家吃那麼辣又沒獎金！」是給客人嗜好不是挑戰，「嗜好變傷害還是先不要吧」，忍痛決定「即日起我們不再販售鬼增量辣度」，還引發老饕扼腕喊聲「熟客開放」。

而鬼金棒3間店今年7月起也同步漲價，除了拉麵、沾麵品項全調漲30元，還有招牌叉燒肉的「肉增量」與「肉肉增量」價格也有所調整。雖然一次調漲30元，仍獲眾粉絲支持與理解「該漲就漲，照樣吃爆」，人氣超旺。如今宣布開出共有7個內用座位的中山別館，限賣拉麵以消化排隊的人流用，消息公布不到一日已獲五千讚，網友直說「可以少排一點了」、「鬼金棒一條街」、「趕快開估狗地標我要給一顆星」，人氣居高不下。

▲鬼金棒頂下中山北路一段轉角位置，由特級廚師阿豪坐鎮，將限賣拉麵。（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵 鬼金棒FB）
▲鬼金棒頂下中山北路一段轉角位置，由特級廚師阿豪坐鎮，將限賣拉麵。（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵 鬼金棒FB）
▲辣麻鬼金棒沾麵口味相當濃郁強烈，連店家都忍不住公告，「吃不慣重口味或麻辣的人請勿輕易嘗試」。（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵 鬼金棒FB）
▲辣麻鬼金棒沾麵口味相當濃郁強烈，連店家都忍不住公告，「吃不慣重口味或麻辣的人請勿輕易嘗試」。（圖／翻攝自辣麻味噌拉麵 鬼金棒FB）

鬼金棒「鬼增量辣度」成絕響！老饕曝這5家拉麵嗜辣必吃

雙11肯德基、必勝客殺瘋了！6炸雞111元　個人披薩才11元

雙11吃雞！7大速食優惠指南　20塊雞塊11元、6炸雞111元

頂呱呱「一斤雞」回歸！明起限3天209元　雞腿5隻188元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀