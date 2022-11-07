安心亞演農婦噴淚！酷夏曬太陽「第1天就起水泡」

安心亞在公視時代生活劇《牛車來去》首次挑戰全台語演出，演繹出40年代台灣農村女性的堅毅韌性與深情付出。安心亞眼中的角色「阿春」是一個為了家庭可以完全犧牲自己的人，她坦言：「我跟阿春的性格沒有一處是像的，比如邏輯思考和人生選擇等。但在我演完這個角色之後，我對人變得更有同理心，更容易站在別人的立場想事情，是這次最大的收穫。」
《牛車來去》歷時6個月的辛苦拍攝，讓安心亞體驗到不一樣的演出經驗。安心亞說：「我演阿春的挑戰實在太多了，心理建設真的是每分每秒！」提及最感動的事情，她語帶哽咽表示：「很感謝導演找我演『阿春』這個角色，因為我給別人的螢幕形象比較難馬上聯想到找我演出阿春這類型的角色。導演將這麼好的角色交給我，而且阿春的一生際遇很打動我，接到時我就想一定要演好阿春。」
開拍前，安心亞特別去農場學種田，要學習熟練又有氣勢地舉起鋤頭整地、插秧等，她要求農場老闆對她「魔鬼訓練」不要客氣，結果第1天手上就起水泡，當時夏天在田裡作農活超過1小時，汗流浹背到快要暈倒，急得經紀人要她下田休息去。安心亞苦笑表示：「我自以為經過嚴格訓練會很耐操，沒料到拍攝期正值盛夏，太陽熱力整整放大10倍，真的是拚盡全力去拍農作的戲。」
金鐘導演李岳峰擅長描寫刻畫大時代裡小人物對抗命運不服輸的精神，他表示：「故事緣由是從1943年日據時代的佃農制度講起，台灣農民每天辛苦求溫飽，家裡如果沒有牛耕田的話，對整個家庭都很艱苦。我小時候曾跟著阿公去過鄉下探望農民並收租，佃農看到我阿公時歡喜的表情，讓我至今難忘。那個年代的人情非常質樸，劇情以安心亞飾演的農婦阿春的佃農家庭，與楊烈飾演的地主家庭之間的情誼糾葛，來帶出當時的情感。」全劇將於2023年元月在公視播出。