身分證「中4碼」牛角燒肉5折吃到飽 這家立冬嗑麻油雞胇
年底又遇上立冬進補，好多美食優惠吃不完！牛角日本燒肉專門店歡慶登台20週年慶，祭出優惠活動第二彈11/14～11/30，身分證對中「0、2、8 、9」4碼，可享4種「任您吃」方案5折吃到飽優惠。馬辣集團旗下的哞哞屋和牛燒肉，11月不限時段、人數及價位，只要活動期間11/1～11/30到店用餐，即可免費升級享有秋冬補氣「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽。
牛角日本燒肉專門店20週年大方祭出超激省優惠，11/14～11/30，身分證對中「0、2、8 、9」4碼（不需按照順序，須要出示實體證件核對），可享消費任ㄧ種「任您吃方案」本人5折優惠（同行須選擇相同任您吃方案），共有659元～1099元4種「任您吃」方案可選。
而且消費滿千元，即贈「500元牛角優惠券」乙張，可於發券次日開始使用。（滿2,000元贈2張，以此類推）；消費滿2,000元，可至活動頁面登錄發票參加抽獎，除了牛角2,000元優惠券、「任您吃」方案單人免費回數卡，還有國內外旅遊券可抽。
另外，馬辣集團旗下的哞哞屋和牛燒肉，11月不限時段、人數及價位，只要活動期間11/1～11/30到店用餐，可免費升級「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽。11/1～11/30，含2成人以上同行，其一代表身分證或健保卡號含「0、1、2、6」任中2碼（00、11也行），或其一代表姓名內有「立、冬、進、補」任1字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十一月升級活動」，選擇「美澳雙和牛」指定方案，全桌還可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」。