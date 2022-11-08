風田睽違2年終於回日本老家　威廉激動喊「要找他初戀」

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威廉則表示內心非常複雜，因為婚後還尚未跟老婆卓君澤去蜜月旅行，居然是先跟朵拉、風田出國，讓他被老婆碎念了一下。但威廉跟朵拉信守諾言，完成2年前答應風田，能出國之時，要帶他回家，威廉說：「有一種哥哥要去看弟弟的家，很好奇他長大的地方，所以也很興奮。」但對於整理行李，威廉老神在在的說，直接帶空的行李箱去，全部都在日本買，一定要報復性消費，在日本買爆。
風田要與朵拉、威廉一起去青森老家玩，最想帶2位到家裡附近走走，因為之前經常分享小時候的回憶，朵拉、威廉聽了也說：「聽你講感覺很好玩，真的要去看看。」威廉整趟日本行程最期待的就是去青森去風田的家，他打趣地說：「我要去睡風田的床，找風田的初戀女友，還有要去山口縣爆買清酒。」朵拉則是想把這幾年錯過的新奇藥妝都逛一遍外，還想拍很多照片，好好把當下心得用文字紀錄下來。大家一起拿著護照準備出國，朵拉笑說：「我們好像回到小時候第一次校外教學的感覺。」
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