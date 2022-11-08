風田睽違2年終於回日本老家　威廉激動喊「要找他初戀」

▲風田（左）要帶威廉（中）、朵拉（右）一起返家。（圖／TVBS提供）
▲風田（左）要帶威廉（中）、朵拉（右）一起返家。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-08 12:00:00

《食尚玩家 熱血48小時》主持群朵拉、威廉、風田昨（7）日一早現身桃園機場，準備出發前往日本，這是疫情後《熱血48小時》的主持人們首度一起出國，還要帶2年多未回家的風田，回他的老家「青森」。風田感到雀躍也很欣慰，感性表示一定要跟家人好好吃飯，因為「風田家」已經好久沒有全員到齊吃飯了，貼心的他還準備了日本人最愛的台灣名產鳳梨酥，要送給親朋好友。工作。

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▲《食尚玩家 熱血48小時》主持人們首度一起出國。（圖／TVBS提供）
▲《食尚玩家 熱血48小時》主持人們首度一起出國。（圖／TVBS提供）
朵拉、威廉、風田都是第一次跟著《食尚玩家》出國，在機場時，朵拉分享一邊整理行李時的心情，她期待又很緊張，反覆確認行李裡有沒有漏掉東西，因為太久沒出國了，這次去日本共12天，朵拉一口氣塞滿兩個29吋行李箱，後來冷靜想了一下，才發現太荒謬、太像搬家了，才又重新整理。

威廉則表示內心非常複雜，因為婚後還尚未跟老婆卓君澤去蜜月旅行，居然是先跟朵拉、風田出國，讓他被老婆碎念了一下。但威廉跟朵拉信守諾言，完成2年前答應風田，能出國之時，要帶他回家，威廉說：「有一種哥哥要去看弟弟的家，很好奇他長大的地方，所以也很興奮。」但對於整理行李，威廉老神在在的說，直接帶空的行李箱去，全部都在日本買，一定要報復性消費，在日本買爆。

風田要與朵拉、威廉一起去青森老家玩，最想帶2位到家裡附近走走，因為之前經常分享小時候的回憶，朵拉、威廉聽了也說：「聽你講感覺很好玩，真的要去看看。」威廉整趟日本行程最期待的就是去青森去風田的家，他打趣地說：「我要去睡風田的床，找風田的初戀女友，還有要去山口縣爆買清酒。」朵拉則是想把這幾年錯過的新奇藥妝都逛一遍外，還想拍很多照片，好好把當下心得用文字紀錄下來。大家一起拿著護照準備出國，朵拉笑說：「我們好像回到小時候第一次校外教學的感覺。」

▲風田要與朵拉、威廉一起去青森老家玩。（圖／TVBS提供）
▲風田要與朵拉、威廉一起去青森老家玩。（圖／TVBS提供）
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