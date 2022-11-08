巷仔內／率團訪北京挨轟　德總理是要靠中還是抗中？

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何況，習近平還在中共二十大時，當眾讓人「架走」前任國家主席胡錦濤，擺明誰的面子都不給，在台灣問題的用詞上也越發強硬，只差一件龍袍就登基為皇帝。但即使在這樣的情況下，蕭茲還是去了，看看他在北京達到的成果：中德雙方都同意在烏克蘭問題上不應使用核武；中國將批准外籍人士施打BNT的新冠疫苗；重申一中政策，但反對以片面或非和平方式改變台海現狀；總價約170億美元的空中巴士（Airbus）訂單；以及與異議人士的視訊面會，展示德國仍重視人權議題。
從北京回來後，德國媒體紛紛開始解讀蕭茲中國行的意義，用蕭茲自己的話說，只要有和習近平共同發布反對在烏克蘭使用核武的聲明，就足以證明此趟「不虛此行」，藉此擋掉來自盟友和反對派的質疑。
不難看出，在關乎烏克蘭、中國人權爭議、台海和平的議題上，蕭茲遵循了外交上的詞彙，也算是給德國和歐盟的反對派一個交代，「該說的他都有說」，這些一時半刻解決不了的敏感議題，後續再看還能怎麼談；相較之下，經濟方面的獲益就具體的多，光是BNT成為首款進入中國龐大市場的外國新冠疫苗（目前僅限在中國的外籍人士），就讓BNT的股價一度大漲5%左右，未來若真的獲准讓中國公民施打，利益不容小覷。
推敲蕭茲的策略，應是經濟上不與中國脫鉤，但同時鼓勵企業在其他國家開展更多業務，變相減少對中國市場的依賴，日子久了，即便北京有朝一日真的攻擊台灣，或做出什麼不容於國際社會的事，制裁也較有施力點，比直接脫鉤來得實際。蕭茲應該是認為，中國不單純是個貿易對象，與之打交道時，須得兼顧現實主義和戰略遠見。
再者，蕭茲的身分是德國總理，不是世界總統，他有責任要扛起德國的民生經濟，在他看來，完全撤出中國並不符合國家利益，特別近年大環境不景氣、經濟有衰退之虞，既然中國由習近平全面掌權已成定局，雙方直接對談並非壞事。何況今天的夥伴難保不會成為明天的對頭，以美國為例，萬一2年後的總統大選是川普（Donald Trump）捲土重來，美德關係就會出現變數，而且比起明確的經濟數字，道德就相對抽象，也很難為了道德因素，就都只跟所謂的民主國家往來交易。
不過，蕭茲畢竟不是德國政壇唯一的理性決策者，面對國內不同的聲音，值得蕭茲去思考，為何會有這樣的擔憂？自己的思想是否存在某些盲點？以德國的政黨政治分析，現在的政府是由社民黨（SPD）、綠黨（GRÜNE）和自由民主黨（FDP）一起組的，也就是所謂的「紅綠燈聯盟」（Ampelkoalition），蕭茲的決定引起不少聯盟內部人士批評，如出身綠黨的外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）就堅持，必須改變德國的對中政策，聯邦政府應制定新的對中戰略，以因應近年中國政治制度發生的巨大變化，還要向北京明確表示，公平競爭條件、人權問題以及對國際法的承認，是開展合作的基礎，警告中國正在成為西方的系統性競爭對手。
雖然今天的德國總理若換成綠黨人士，而不是社民黨的蕭茲，習近平也不會因此讓步，但換個角度想，對抗專制者，不能只想以自由民主的思維去理解其行為模式，以為能用價值觀就改變對方，這點從習近平統治中國這些年的變化就可看出；而妄想靠專制國家來維持自身經濟福祉，終究也不是條安全的路。面對日趨強硬的習近平，一味走溫和的多元化路線到底有沒有用？如果答案是否定的，那何不放手一搏，以免助長習氏政權的天朝氣焰，動輒便祭出辱華的指控與制裁，最終仍是禍及己身。