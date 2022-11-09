特企／Nexon《蔚藍檔案》「卡班諾的兔子篇」劇情更新
NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》11月8日的更新主線劇情Vol4.「卡班諾的兔子篇」前半部。本次主線劇情是以「SRT特殊學園」學生們為主軸展開的故事，由「SRT特殊學園」廢校後，「RABBIT小隊」為了反抗進行靜坐示威，各位玩家老師們因此收到了「總學生會」的聯繫，前往事件發生的「兔寶寶公園」。
除了主線劇情Vol4.「卡班諾的兔子篇」前半部更新外，也加入了新的學生招募。首先，隸屬於「SRT特殊學園」的「都子」是貫穿攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能」給予敵方1人攻擊傷害的同時，還會附加昏厥效果。同樣隸屬於「SRT特殊學園」的「咲希」是貫穿類型的特殊學生，持有可以給予圓形範圍內的敵人攻擊傷害與附加昏厥效果的「EX技能」。還有同為「SRT特殊學園」的貫穿攻擊類型前鋒學生「美優」，使用「EX技能」時可以給予敵方1人10秒的掌握弱點效果，對方在被施加效果的狀態下受到攻擊時，會依照美優的攻擊力給予額外的傷害。
NEXON為本次紀念主線劇情的更新將贈送給11月8日前登入的所有玩家「10次招募票券」，同時也為了紀念《蔚藍檔案》開服1周年，官方將開始推出各式各樣的紀念活動，首先是「課程表」、「特殊任務」、「懸賞通緝」等各種遊戲內容的獎勵以3倍數量獲得的「獎勵3倍活動」，該活動將進行至11月22日為止。另外，11月9日前登入遊戲，每日可獲得禮物「青輝石100個」，還可以觀賞「阿拜多斯高中」、「三一綜合學園」等《蔚藍檔案》代表學園的特別插圖。還有在11月9日至11月22日期間將進行「1周年紀念登入活動」，第一天至第六天每天登入時可獲得「青輝石200個」，第七天登入時可以獲得3星家具「擴張型傳統木窗」。《蔚藍檔案》主線劇情Vol4.「卡班諾的兔子篇」前半部更新相關詳細內容請至官方粉絲團進行確認。