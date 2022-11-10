吃390元牛排「沒附三色豆」他氣炸！網一看嚇壞：惹不起
平價牛排因價格便宜又美味受到許多老饕喜愛，不過就有一名網友抱怨，他到某間牛排餐館用餐，發現端上桌的牛肉不僅長得像控肉，且餐點和菜單圖片也完全不同，甚至連三色豆都沒附，讓他怒控店家「是在賣泡麵？」貼文曝光後，不少網友見照吐槽原PO「390想吃A級菲力！？」也有人驚喊：「這個男人太狠了，竟然要吃三色豆！」
該名網友在臉書社團「靠北餐廳2.0」中貼文，他表示在牛排餐館點了一客菲力牛排，一看居然長得像「控肉」一樣，店家卻還堅持說是原肉，更告知他圖片僅供參考，「390元連圖片上的三色豆都沒有，是在賣泡麵？」讓他氣炸直呼：「老闆一直跳針重質不重量，就是這樣每個人騙一次就夠。」
貼文一出，不少網友吐槽原PO花390元就想吃到A級肉是不可能的，「我做了6年的牛排餐廳，只能跟你說那真的是菲力沒錯，但就比較醜而已」、「是菲力沒錯，但是切法不對，吃起來口感就會差很多」、「真的是菲力，只是等級不同，在牛排館工作15年給你的解答」、「有看過整條菲力嗎？便宜的澳洲菲力尾段確實會長這樣」、「這是菲力沒錯，只是是尾端肉」。
也有網友發現原PO居然要求提供三色豆，感到吃驚不已，「這個男人太狠了，竟然要吃三色豆」、「注意看這男主太狠了，竟然吃肉配得下三色豆」、「吃三色豆的都是狠人」、「我只看到重點是你竟然想要三色豆？太厲害了，強者」、「店家快道歉吧，吃三色豆的人惹不起」、「仔細看，這個男人太狠了，居然想吃三色豆」，還有曾在此間餐館工作過的員工指出，排餐很早就沒有提供三色豆了。（編輯：賴禹妡）