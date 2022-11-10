無良公關「連標7粉專」！道歉跳針1句　網酸最快翻車側翼

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接著無良公關公司又發出道歉文，又再度提及「一開始發文就是要請徐巧芯澄清」，不過徐巧芯卻直接貼出劉寶傑的哏圖「我最喜歡血流成河了！」回應「現在哭哭來不及了啦！」也在臉書透露已經報警提告，隨後洪孟楷也報警，蔣萬安競選團隊則發出聲明駁斥文件的真實性。
值得一提的是，在一開始無良公關公司發出該文件時，同時還標注了不少粉專，包括「土星六號隻狼」、「城西有顆地圖炮 」、「孟買春秋」、「柯粉的超譯天地」、「百柯全書」、「細菌先生」、「腦開 Open Brain」，然而絕對大多數的粉專都無回應，僅有細菌先生回應該貼文表示「巧芯該不會又說是抹黑吧？」釣出徐巧芯本人回應「就是抹黑，你分享我也會告你！」
事件被轉傳到PTT後，有網友相當傻眼無良公關公司的道歉文，質疑「什麼是『我請你澄清你可以澄清啊』」直言為什麼可以先貼人標籤，等被抓包才一副「我只是懷疑」、「誰叫你不澄清」的口氣？種種行為讓無良公關公司被網友灌爆狂酸「都沒人回應你也太慘」、「最快翻車側翼.....」、「看道歉跟這個舉動根本對不上啊，你是要徐巧芯澄清？標記那麼多粉專不就是想擴散消息....」、「血流成河了.....這一仗我算徐巧芯獲勝」。（編輯：張嘉哲）