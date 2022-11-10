無良公關「連標7粉專」！道歉跳針1句　網酸最快翻車側翼

▲國民黨籍議員徐巧芯遭指策劃找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，立刻蒐證報警提告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲國民黨籍議員徐巧芯遭指策劃找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，立刻蒐證報警提告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-11-10 10:54:41

親綠粉專「無良公關公司」9日晚間發出一則文件，爆料國民黨策劃找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，上頭還有國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維簽名，引起軒然大波，結果事後遭到國民黨台北市議員徐巧芯等人提告。不過雖然無良公關公司已經出面道歉，但卻因為一句話讓網友相當火大，引起PTT鄉民熱議。

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無良公關公司9日發文標記蔣萬安、徐巧芯，直呼「要澄清嗎？，而附圖就影射國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，而引來徐巧芯開戰，直接表示「我正在去報警的路上，恭喜你」、「任何分享本篇或者跟著一起胡扯的，我都會一併蒐證提告」隨後無良公關公司便附上資料來源，透露初衷只是要想要「徐巧芯出面澄清」。

接著無良公關公司又發出道歉文，又再度提及「一開始發文就是要請徐巧芯澄清」，不過徐巧芯卻直接貼出劉寶傑的哏圖「我最喜歡血流成河了！」回應「現在哭哭來不及了啦！」也在臉書透露已經報警提告，隨後洪孟楷也報警，蔣萬安競選團隊則發出聲明駁斥文件的真實性。

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▲徐巧芯遭指策劃狗仔跟拍陳時中，直接蒐證報警處理。（圖/徐巧芯臉書）
值得一提的是，在一開始無良公關公司發出該文件時，同時還標注了不少粉專，包括「土星六號隻狼」、「城西有顆地圖炮 ​」、「孟買春秋」、「柯粉的超譯天地」、「百柯全書」、「細菌先生」、「腦開 Open Brain」，然而絕對大多數的粉專都無回應，僅有細菌先生回應該貼文表示「巧芯該不會又說是抹黑吧？」釣出徐巧芯本人回應「就是抹黑，你分享我也會告你！」

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▲無良公關公司再發布相關文件後，標記了許多粉專，讓網友酸「此舉是在求訊息擴散」。（圖/無良公關公司粉專）
事件被轉傳到PTT後，有網友相當傻眼無良公關公司的道歉文，質疑「什麼是『我請你澄清你可以澄清啊』」直言為什麼可以先貼人標籤，等被抓包才一副「我只是懷疑」、「誰叫你不澄清」的口氣？種種行為讓無良公關公司被網友灌爆狂酸「都沒人回應你也太慘」、「最快翻車側翼.....」、「看道歉跟這個舉動根本對不上啊，你是要徐巧芯澄清？標記那麼多粉專不就是想擴散消息....」、「血流成河了.....這一仗我算徐巧芯獲勝」。（編輯：張嘉哲）

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