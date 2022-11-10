屁屁癢不一定是隱性痔瘡？醫曝「6原因」這種會傳染！

屁屁癢不一定是隱性痔瘡？醫曝「6原因」這種會傳染！
屁屁癢不一定是隱性痔瘡？醫曝「6原因」這種會傳染！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-10 12:00:45

相信許多人都有屁屁偶爾會瘙癢的感覺，外科醫生表示，屁股發癢的原因有很多，包括腹瀉、性傳播感染或寄生蟲，甚至是痔瘡，都有可能讓肛門口內外感覺搔癢。為什麼會這樣呢？

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近日，外科醫師黃郁純在臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》分享她所整理出「 屁屁癢癢」的各種原因，供民眾參考：

黃郁純醫師 授權提供
黃郁純醫師 授權提供
1．隱性痔瘡

在 50 歲之前有一半的機率會出現沒有症狀的痔瘡，可能長在肛門口外或肛門口內，當痔瘡發炎時難以被清潔或擦拭，所以才會造成感覺癢癢卻找不出原因的情況。

2．環境刺激物

肥皂、洗衣粉、濕紙巾中的香精或者添加物，會讓某些人對其產生敏感而導致搔癢，這種刺激表現為皮膚乾燥、發癢或發紅發癢的皮疹症狀。

3清潔衛生

自小爸媽教導我們便便後一定要徹底擦乾淨，但是黃郁純提醒，若過度清潔導致肛門口皮膚過乾，也會造成屁屁乾癢。

4．蟯蟲

黃郁純說明，蟯蟲感染有時是無症狀的，但如果蟯蟲成熟到足以在肛門周圍產卵（通常在夜間進行），就會引起瘙癢，並且通過糞口途徑傳播，例如當感染者使用浴室後不洗手，並將蟯蟲卵傳播到物體表面，當其他人接觸到污染的表面時就會受到感染。

5．性傳播感染

不同的性傳播感染有不同的症狀，可能產生屁股搔癢症狀的感染包括淋病、皰疹、以及HPV。

6．腹瀉

由於腹瀉比普通糞便的酸性更強，並且比平時需要更多的擦拭來清潔屁股，而更多的擦拭不僅會刺激皮膚，也會引起肛門瘙癢，尤其慢性腹瀉患者更容易發生這樣的困擾。

此外，其他原因如念珠菌過度生長也可能導致屁屁瘙癢，普遍上真菌可以在人的皮膚上存活不會造成威脅，但在某些環境中，例如在夏天當濕度很高或穿著潮濕衣褲時，酵母菌會過度生長，導致發癢、發紅、有時甚至是疼痛的皮疹。

痔瘡影響人體健康的層面很廣，從大腸道環境、飲食與生活習慣甚至是皮膚症狀都有關聯，建議應及時洽詢專業的醫師，找出原因所在並及早接受治療。

本文經 黃郁純醫師 臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》授權報導

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