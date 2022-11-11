竟然有「1.5型」糖尿病！醫曝：10-15%被誤診為二型

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李思賢指出，1.5型糖尿病患者的症狀與第二型非常相似，如口渴、疲倦、飢餓、頻尿等，但體型通常都是瘦的，是大家不認為會患有糖尿病的體型。
如何區分1.5型糖尿病
李思賢說明，和第一型不同的是，1.5型糖尿病屬於較晚發的糖尿病，患者多半大於30歲。相對於一型糖尿病的抗體攻擊產生胰島素的β細胞是迅速的，而1.5型的抗體攻擊β細胞是較緩慢的，所以病程進展較慢，β細胞還是可以代償產生一些胰島素。
而和第二型不同的是，1.5型屬於β細胞被自體免疫攻擊的糖尿病，所以胰島素的分泌會越來越少，反觀第二型糖尿病在整個糖尿病的過程中，除了末期胰島素分泌會減少以外，大部分時間胰島素分泌都是過多的。
診斷1.5型糖尿病
要怎麼知道自已有1.5型糖尿病呢？李思賢建議最好先與醫師討論，生活習慣是否還有可以改進的地方、日常飲食中是否藏有陷阱？並測驗胰島素以及c-peptide水平，若胰島素分泌水平較低，且血糖水平較高，又是新診斷的糖尿病，就有很高的機率是屬於1.5型。
另外，要更確定診斷可以驗一些自體免疫抗體，如GAD、IA2、IAA、ICA、ZnT8。但目前只有大醫院可以做這些檢測，如果有大於一項抗體檢驗為陽性，就非常有可能是1.5型糖尿病，且越多項檢查陽性，即表示β細胞被抗體攻擊衰亡的速度就越快。
醫療處置
李思賢進一步說明，依據胰島素分泌的多少，需要使用的策略會有所不同。治療目標主要是盡量減少血糖的波動以及體內發炎反應刺激，以防免疫系統攻擊β細胞；若胰島素下降到一定的層度以下，就可能無法避免胰島素注射，進一步的醫療處置請諮詢醫師或是相關醫療人員為佳。
至於飲食方面，李思賢建議攝取低碳水全食物飲食，有助降低β細胞胰島素分泌的負擔，同時應盡量避免麥類以及乳製品等容易引起過敏反應的食物；此外，間歇性斷食也是可以讓免疫系統冷靜以及β細胞休息的好方法；最後李思賢也提醒，要盡量選擇比較不甜的水果如莓類、酪梨、芭樂等。
本文經 家醫科醫師李思賢 臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》授權報導
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