特企／山葉機車再獲體育推手獎　續推「快樂踢球趣」精神

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連續10年獲頒體育推手獎 贊助體育不間斷 第十三屆YAMAHA CUP感動回歸
第十三屆YAMAHA CUP一騎前進全台五區 三大改變給予球員最高規格賽事體驗
台灣山葉機車工業股份有限公司自2009年起不斷耕耘台灣基層足球，秉持著社會關懷的信念與及青少年育成的宗旨，與中華民國足球協會共同推展YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽，持續觸動更多學童的興趣，獲得社會肯定。賽事自2009年首辦至2022年，13屆以來累計超過6萬人次參加，已成為國內最具指標的兒童足球賽事之一。
去年YAMAHA CUP賽事雖因疫情停辦了一屆，今年複辦仍吸引了全台近200隊球隊報名參賽，本屆賽事除了延續過往廣受好評的「做自己的MVP」制度，主辦單位YAMAHA特別將第一站南區預賽選在全新啟用、具FIFA PRO國際認證的楠梓文中足球場舉行，賽事也選用卡達世界盃官方用球，更是首個與中華足協合作註冊系統的民間賽事。
接下來將於11／12–11／13辦理北二區預賽（桃園青埔足球場）、11／19–11／20辦理北一區預賽（台北迎風足球場），最緊張刺激的全國12強總決賽將在12／10於桃園青埔足球場舉行，精彩賽事期許共邀所有媒體與長官貴賓一起到場為孩童打氣、提倡「快樂踢球趣」，詳細比賽辦法與報名資訊請上YAMAHA快樂踢球趣官方粉絲團或官方網站查詢（www.yamaha-cup.com.tw）。