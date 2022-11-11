特企／山葉機車再獲體育推手獎　續推「快樂踢球趣」精神

▲台灣山葉機車獲頒111年體育推手獎贊助類銅質獎，連續10年獲獎不間斷 ，持續推動「快樂踢球趣」精神！（圖／三葉機車提供）
▲台灣山葉機車獲頒111年體育推手獎贊助類銅質獎，連續10年獲獎不間斷 ，持續推動「快樂踢球趣」精神！（圖／三葉機車提供）

本報訊

2022-11-11 16:03:03

台灣山葉機車工業股份有限公司秉持社會關懷的信念持續贊助台灣運動賽事，不僅長期扶植基層足球運動，即將第13年舉辦YAMAHA CUP兒童足球賽事，去年與與新北市政府體育處共同首創「全運會破全國紀錄激勵獎項」，共有24位破全國紀錄的選手受惠，其中更有兩位全運會破2項全國紀錄的選手—舉重選手陳玟卉及射擊選手黃宸緯獲得全新上市機車（售價近１０萬元），持續以感動的力量鼓勵選手突破自我，追求更好的競技成績。

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今日（10日）體育推手獎表揚典禮中，台灣山葉機車再獲得「贊助類銅質獎」，已是連續10年獲頒教育部體育署「體育推手獎」，管理本部 王榛涓經理表示：「連續10年獲獎對台灣山葉機車來說是很棒的肯定，去年YAMAHA CUP雖因疫情考量停辦一年，但我們持續以其他的方式來支持台灣的體育發展，像是和新北市體育處在全運會提供「破紀錄獎勵」的創舉、或是與中華民國足球協會合作足夢嘉年華活動，期待能不斷提升台灣運動環境，為社會驅動更多感動的力量。」

連續10年獲頒體育推手獎　贊助體育不間斷　第十三屆YAMAHA CUP感動回歸

第十三屆YAMAHA CUP一騎前進全台五區　三大改變給予球員最高規格賽事體驗

台灣山葉機車工業股份有限公司自2009年起不斷耕耘台灣基層足球，秉持著社會關懷的信念與及青少年育成的宗旨，與中華民國足球協會共同推展YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽，持續觸動更多學童的興趣，獲得社會肯定。賽事自2009年首辦至2022年，13屆以來累計超過6萬人次參加，已成為國內最具指標的兒童足球賽事之一。

去年YAMAHA CUP賽事雖因疫情停辦了一屆，今年複辦仍吸引了全台近200隊球隊報名參賽，本屆賽事除了延續過往廣受好評的「做自己的MVP」制度，主辦單位YAMAHA特別將第一站南區預賽選在全新啟用、具FIFA PRO國際認證的楠梓文中足球場舉行，賽事也選用卡達世界盃官方用球，更是首個與中華足協合作註冊系統的民間賽事。

接下來將於11／12–11／13辦理北二區預賽（桃園青埔足球場）、11／19–11／20辦理北一區預賽（台北迎風足球場），最緊張刺激的全國12強總決賽將在12／10於桃園青埔足球場舉行，精彩賽事期許共邀所有媒體與長官貴賓一起到場為孩童打氣、提倡「快樂踢球趣」，詳細比賽辦法與報名資訊請上YAMAHA快樂踢球趣官方粉絲團或官方網站查詢（www.yamaha-cup.com.tw）。

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