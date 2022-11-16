姜河那「暈船」河智苑！2人搞曖昧 氣瘋《謝幕》未婚夫
韓劇《謝幕》由河智苑、姜河那、高斗心主演，講述為了一圓時日不多的企業家奶奶心願，找來舞台劇演員假扮失散多年的孫子，上演一齣人生大戲的故事。最新劇情中，河智苑飾演的飯店集團孫女，與姜河那飾演的冒牌豪門金孫，2人名義上雖是表親姊弟，但在同一個屋簷下朝夕相處後，感情逐漸增溫，姜河那更在喝醉後吐露真心話「我真的很喜歡姐姐」，忍不住對溫柔又親切的河智苑心動，兩人關係也引起河智苑前未婚夫權相佑注意，姜河那的假老婆鄭知蘇也大吃飛醋，四角關係逐漸展開。
劇中，姜河那與鄭知蘇假扮成北韓夫婦進到豪門家族，突如其來的家族新成員，讓朴家三兄妹開始盤算未來家產分配的變數。身為朴家小妹的河智苑主動向姜河那示好，並安排他到飯店工作，姜河那第一天穿正裝上班，河智苑嘴甜稱讚：「你穿西裝很帥喔！」還親手幫對方調整領帶，接著又在員工聚餐後扛著酒醉的他回家，兩人多次親密肢體互動，讓姜河那「暈船」，對河智苑心動。
有次兩人在開車回家途中，遇到路邊警察臨檢，河智苑擔心北韓人姜河那沒有南韓駕照，姜河那則害怕自己身分被拆穿，幸好姜河那急中生智，假裝是不能說話、只會比手語的失語人士，成功矇混過關，讓河智苑對他刮目相看。
權相佑飾演大型財閥集團三友的接班人裴東濟，是河智苑的前未婚夫，他看出河智苑與姜河那不尋常的姐弟關係，刻意到飯店刁難工作中的姜河那，還試圖砸大錢利誘對方，但姜河那不領情，反嗆對方：「我對姐姐已經悔婚的未婚夫沒什麼好說的！」霸氣槓上權相佑。《謝幕》每週二、三早上10點在愛奇藝國際站播出。