《吳秀才》劇情重口味！禁忌戀、墜樓死亡、坐牢樣樣來
懸疑韓劇《為何是吳秀才》由徐玄振、黃寅燁、裴仁爀、許峻豪主演，該劇講述因錯誤選擇而變得心狠手辣的王牌女律師「吳秀才」，被迫轉任大學法學院擔任兼任教授，遇到曾蒙受冤獄卻痴心守護自己的男學生，進而展開一場禁忌戀，開場就祭出性騷擾、墜樓死亡、冤獄、權謀鬥爭的重鹹橋段，劇情緊湊相當吸睛。
徐玄振劇中展現黑化演技，她表示：「吳秀才是個沒有善惡之分的人。」坦言想嘗試不同調性的演出，決定接演這角色。戲裡她和黃寅燁大談姊弟戀，原本還擔心自己看起來太老，但實際見到黃寅燁後覺得「還好他沒有我想像中的年輕」，與劇中的高冷性格完全判若兩人。
黃寅燁首度擔綱男一，劇中他被誣陷殺害繼妹坐了一年多的冤獄，唯一相信他並為他辯護的只有徐玄振。他在洗脫罪名後改名，苦讀考上法律系，再次見到心中的女神，發現她依然帥氣，甚至追到電梯裡牽手告白「我喜歡的人是教授」。
現實生活中，1991年生的黃寅燁與1985年生的徐玄振相差6歲，黃寅燁說：「第一次拍攝時緊張到無法直視她的眼睛！」嘴甜讚徐玄振很美，能夠邊工作邊跟前輩學習直呼幸運。《為何是吳秀才》11月17日起，平日晚間11點在東森戲劇台播出。