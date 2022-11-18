王卓鈞妻癌逝！丫頭催淚長文憶婆婆：下輩子彌補我的不足
前警政署長王卓鈞妻子賴兆琳4日病逝，享壽68歲，她的兒媳丫頭（詹子晴）第一時間不願多談，相隔半個月，昨（17日）深夜在粉專發文追憶婆婆，淚崩透露婆婆把她當自己的女兒疼愛，甚至愛她的家人，「沒有機會再繼續孝順您，下輩子我會珍惜時光、好好孝順，彌補這輩子我的不足」。
丫頭表示，婆婆沒嫌棄她的學歷、家庭和各方面的不足，只管給她滿滿的愛，婆婆在家不讓她做家事、關心她的飲食、家人和健康，從來不給她壓力，就連夫妻吵架也永遠站在媳婦這邊，與長輩聚餐，婆婆一定帶夫妻倆出席，怕他們沒有好好吃飯，每天為小孩擔心煩惱，今年發現婆婆生病，抗癌9個月，婆婆仍強忍病痛堅持要為家人燒飯。
與老公交往1年多時，剛好是公婆結婚30周年，丫頭說：「我第一次體會到什麼是一輩子的愛，世界上真的有全心付出，一心一意的夫妻」、「我非常敬佩我婆婆，正直公正、節儉持家、真心待人、堅強勇敢、吃苦耐勞，各方面都是我沒有看過比媽媽更優秀的程度」。
丫頭表示，陪婆婆抗癌這段期間，她每晚以淚洗面，如今婆婆先走一步，丫頭說：「我最親愛的婆婆，您和世界告別了！沒有機會再繼續孝順您，下輩子我會珍惜時光、好好孝順，彌補這輩子我的不足。」（編輯：楊穎軒）