金來沅載記者把車撞爛！當事人怕到發抖 拍《音爆》掛彩
南韓動作災難片《音爆浩劫》斥資百億打造，請到一級演員李鐘碩、金來沅、車銀優、丁相薰、朴秉恩主演。金來沅飾演前海軍副艦長，電影中有大量危險動作戲，他透露很多場景原本要用替身，後來跟導演討論後，為了作品完成度，「決定全都由我親自上陣不用替身」，金來沅覺得這對演員來說，是很滿足的一件事。飾演潛艦員的趙達煥也說：「金來沅很投入角色中，電影中有一幕是他拿著玻璃水晶球的場景，工作人員事先請他要注意安全，但在彩排時因為他太投入了，就直接打破水晶球，手真的受傷了！」
飾演記者的丁相薰表示：「金來沅說他要親自上陣不用替身，即使可能會掛彩，他仍決定要自己演出！」而在飛車追逐動作戲中，丁相薰必須搭乘金來沅駕駛的車，金來沅詢問丁相薰是否要親自上陣，丁相薰說：「我當時也不好拒絕他，我跟他說如果他不用替身的話，那我也不用。」最後兩人都親自演出危險的飛車動作戲，直到導演喊「卡」，丁相薰下車發現副駕駛座外側的車體被撞壞，令他心驚膽戰，豈料金來沅似乎不滿意，還問導演是否要再拍一次，丁相薰十分害怕，同時感受到金來沅的敬業態度。
飾演海軍出身的神祕炸彈設計者的李鐘碩，對於角色則表示：「這和我之前所飾演的角色很不一樣，是個身處谷底、悲傷至極的角色，我不覺得這單純只是個惡角，所以努力設法展現這個人物的立體感。」
黃仁鎬導演認為李鐘碩的演技曾讓劇組人員毛骨悚然，導演表示：「李鐘碩讓工作人員毛骨悚然了兩次，有一次是在李鐘碩首次拍攝的那天，算是他的獨角戲，他剛進現場時還說很擔心這場戲，但等一開拍後，他馬上投入角色中，瞬間變得像是輛暴走的火車！」《音爆浩劫》11月25日在台上映。